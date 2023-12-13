الربيعان استكمال برنامج الحكومة يتطلب هياكل قادرة على نشر ثقافة مؤسسية

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقأعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان أن أهمية الحوكمة المؤسسية تأتي من أنه لا يمكن أن نستكمل أي جهود للتنمية وبرنامج عمل الحكومة ما لم تكن هناك خطوط ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية. تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان جاء بمناسبة تنظيم قطاع التطوير الإداري المسؤول عنه الوكيل المساعد محمد سليمان الأحمد ورشة تطبيق الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للعاملين بالجهات الحكومية تمهيدا لبدء التطبيق. وأوضح أن الحوكمة بمفهومها العام هي نشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيدا من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة، وتتمثل الحوكمة في تحقيق هيكل تنظيمي بمعنى وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة.من جانب آخر، علمت «الأنباء» أنه تم تسجيل 2200 مواطن للتوظيف في المرحلة رقم 85.هذا، ويغلق ديوان الخدمة المدنية باب التسجيل للتوظيف الحكومي مساء غد الجمعة، وذلك عند الدقيقة الأولى من بعد الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، والذي كان قد بدأ في 1 الجاري ولمدة 15 يوما.





تحقيق هيكل تنظيمي يتضمن وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة ونشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيداً من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة

رئيس «الديوان» د.عصام الربيعان: استكمال جهود التنمية وبرنامج عمل الحكومة يتطلب خطوطاً ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية



أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان أن أهمية الحوكمة المؤسسية تأتي من أنه لا يمكن أن نستكمل أي جهود للتنمية وبرنامج عمل الحكومة ما لم تكن هناك خطوط ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية.

تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان جاء بمناسبة تنظيم قطاع التطوير الإداري المسؤول عنه الوكيل المساعد محمد سليمان الأحمد، ورشة تطبيق الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للعاملين بالجهات الحكومية تمهيدا لبدء التطبيق.

وأوضح د. عصام الربيعان أن الحوكمة بمفهومها العام هي نشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيدا من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة، وتتمثل الحوكمة في تحقيق هيكل تنظيمي بمعنى وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة.

وأكد القائمون على الورشة أن الهدف من الإطار والدليل الوطني لحوكمة الجهاز الإداري، ان العاملين بالقطاع الحكومي لديهم الوعي بأهمية تطبيق الحوكمة، الجهات الحكومية لديها القدرة اللازمة لتطبيق هذه الحوكمة بمنهجية علمية، نظام مؤسسي والعمل للحوكمة بالجهاز الإداري الحكومي، جهاز إداري حكومي يتصف بالشفافية والنزاهة.

وتم شرح متطلبات تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية، وهي قيادة لديها رؤية إستراتيجية داخل المنظمات العامة، خطة إستراتيجية وطنية شاملة لإصلاح الجهاز الإداري، نشر الوعي بمفهوم الحوكمة المؤسسية داخل الجهاز الإداري بالدولة، وتوظيف عدد من المداخل السلوكية لإدارة التغيير «الوكز السلوكي - التنبيه السلوكي»، وتم أيضا التطرق إلى مكونات برنامج دعم الحوكمة المؤسسية الذي يتكون من تصميم الإطار الوطني للحوكمة المؤسسية، صياغة الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية، وبرنامج إعداد المدربين، وتشكيل الهيئة الوطنية للحوكمة المؤسسية، وبناء قدرات الكوادر بالجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية، وتطبيق منظومة الحوكمة المؤسسية الإلكترونية (جزء من المنظومة المتكاملة لإدارة مشروعات التنمية).





تسجيل 2200 مواطناً للتوظيف في المرحلة الـ 85 والباب يغلق بعد غد بعد استمراره منذ 1 ديسمبر

علمت " الأنباء" أنه تسجيل 2200 مواطناً للتوظيف في المرحلة رقم 85 .

هذا ، و يغلق ديوان الخدمة المدنية باب التسجيل للتوظيف الحكومي مساء بعد غد الجمعة وذلك عند الدقيقة الأولى من بعد الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، والذي كان قد بدأ في 1 ديسمبر الجاري

ولمدة

15

يوما





تحقيق هيكل تنظيمي يتضمن وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة و نشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيداً من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة

رئيس "الديوان" د. عصام الربيعان: استكمال جهود التنمية وبرنامج عمل الحكومة يتطلب خطوطاً ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية



أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، أن أهمية الحوكمة المؤسسية تأتي من أنه لا يمكن أن نستكمل أي جهود للتنمية وبرنامج عمل الحكومة ما لم تكن هناك خطوط ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية.

جاء تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان بمناسبة تنظيم قطاع التطوير الإداري المسؤول عنه الوكيل المساعد محمد سليمان الأحمد ورشة تطبيق الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للعاملين بالجهات الحكومية تمهيدا لبدء التطبيق .

وأوضح د. عصام الربيعان، أن الحوكمة بمفهومها العام هي نشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيدا من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة، وتتمثل الحوكمة في تحقيق هيكل تنظيمي بمعنى وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة.

وأكد القائمون على الورشة أن الهدف من الإطار والدليل الوطني لحوكمة الجهاز الإداري، العاملون بالقطاع الحكومي لديهم الوعي بأهمية تطبيق الحوكمة، الجهات الحكومية لديها القدرة اللازمة لتطبيق هذه الحوكمة بمنهجية علمية، نظام مؤسسي والعمل للحوكمة بالجهاز الإداري الحكومي، جهاز إداري حكومي يتصف بالشفافية والنزاهة.

وتم شرح متطلبات تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية، وهي قيادة لديها رؤية إستراتيجية داخل المنظمات العامة، خطة إستراتيجية وطنية شاملة لإصلاح الجهاز الإداري ، نشر الوعي بمفهوم الحوكمة المؤسسية داخل الجهاز الإداري بالدولة ، وتوظيف عدد من المداخل السلوكية لإدارة التغيير " الوكز السلوكي - التنبيه السلوكي "

وتم أيضا التطرق إلى مكونات برنامج دعم الحوكمة المؤسسية الذي يتكون من تصميم الإطار الوطني للحوكمة المؤسسية ، صياغة الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية ، و برنامج إعداد المدربين ، وتشكيل الهيئة الوطنية للحوكمة المؤسسية ، وبناء قدرات الكوادر بالجهات الحكومية ، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية ، وتطبيق منظومة الحوكمة المؤسسية الإلكترونية( جزء من المنظومة المتكاملة لإدارة مشروعات

التنمية

).