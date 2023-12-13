المشاركون في مؤتمر قوات الشرطة والدرك آليات الحرس تضاهي المستخدمة في أرقى المؤسسات العسكرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط الوفود المشاركة في مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك FIEP الذي يعقد في الكويت، وذلك خلال زيارتهم معسكر التحرير.
وفي بداية الجولة، كرم وكيل الحرس الوطني أعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر الذين أعربوا عن سعادتهم بحسن الضيافة والاستقبال والتنظيم الناجح للمؤتمر في الحرس الوطني.
ثم قام أعضاء الوفود بجولة ميدانية في معسكر التحرير تفقدوا خلالها وحدات المعاون للإسناد الإداري وتعرفوا على قدرات الحرس الوطني وإمكاناته التي جعلت منه جهاز الإسناد الأول في الكويت، مشيدين بما يملكه الحرس الوطني من آليات ومعدات تضاهي تلك المستخدمة في أرقى المؤسسات العسكرية.
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