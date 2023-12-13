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المشاركون في مؤتمر قوات الشرطة والدرك آليات الحرس تضاهي المستخدمة في أرقى المؤسسات العسكرية

12/13/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط الوفود المشاركة في مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك FIEP الذي يعقد في الكويت، وذلك خلال زيارتهم معسكر التحرير.
وفي بداية الجولة، كرم وكيل الحرس الوطني أعضاء الوفود المشاركين في المؤتمر الذين أعربوا عن سعادتهم بحسن الضيافة والاستقبال والتنظيم الناجح للمؤتمر في الحرس الوطني.
ثم قام أعضاء الوفود بجولة ميدانية في معسكر التحرير تفقدوا خلالها وحدات المعاون للإسناد الإداري وتعرفوا على قدرات الحرس الوطني وإمكاناته التي جعلت منه جهاز الإسناد الأول في الكويت، مشيدين بما يملكه الحرس الوطني من آليات ومعدات تضاهي تلك المستخدمة في أرقى المؤسسات العسكرية.

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