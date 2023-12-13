فجر الشرق 5 نجح في التعامل مع المتفجرات والإخلاء الطبي

(MENAFN
- Al-Anbaa) اختتمت في جمهورية باكستان الإسلامية فعاليات التمرين المشترك فجر الشرق 5، بمشاركة قوة من لواء المغاوير/25 والقوات الخاصة الباكستانية والبحرينية والعراقية والذي استمر لمدة أسبوعين.
اشتمل التمرين المشترك على تدريبات على عمليات القتال في المناطق المبنية والتعامل مع المتفجرات والرماية التكتيكية وعمليات الانزال والإخلاء الطبي.
وتأتي هذه المشاركة ضمن إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك بهدف توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتمرين من الدول الشقيقة والصديقة، حضر فعاليات ختام التمرين المشترك آمر وعدد من ضباط لواء المغاوير/25.
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