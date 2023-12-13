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فجر الشرق 5 نجح في التعامل مع المتفجرات والإخلاء الطبي

12/13/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت في جمهورية باكستان الإسلامية فعاليات التمرين المشترك فجر الشرق 5، بمشاركة قوة من لواء المغاوير/25 والقوات الخاصة الباكستانية والبحرينية والعراقية والذي استمر لمدة أسبوعين.
اشتمل التمرين المشترك على تدريبات على عمليات القتال في المناطق المبنية والتعامل مع المتفجرات والرماية التكتيكية وعمليات الانزال والإخلاء الطبي.
وتأتي هذه المشاركة ضمن إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك بهدف توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتمرين من الدول الشقيقة والصديقة، حضر فعاليات ختام التمرين المشترك آمر وعدد من ضباط لواء المغاوير/25.

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