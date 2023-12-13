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نائب وزير الخارجية بحث التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي

12/13/2023 11:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كلاوديو كوردوني حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين الكويت وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي».
من جانب آخر، ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماع لجنة الحدود الذي عقد بمقر الوزارة حيث تمت مناقشة أبرز المستجدات ذات الصلة باختصاصات اللجنة.

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