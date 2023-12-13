نائب وزير الخارجية بحث التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي

(MENAFN
- Al-Anbaa) اجتمع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كلاوديو كوردوني حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين الكويت وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي».
من جانب آخر، ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماع لجنة الحدود الذي عقد بمقر الوزارة حيث تمت مناقشة أبرز المستجدات ذات الصلة باختصاصات اللجنة.
MENAFN13122023000130011022ID1107592843
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.