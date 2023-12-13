العدل إغلاق باب قبول طلبات الإيفاد للإجازات الدراسية اليوم

يغلق اليوم الخميس باب قبول طلبات الموظفين الراغبين في الإيفاد للإجازات الدراسية (بكالوريوس) للعام الدراسي 2024/2023 بوزارة العدل. وجاء في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه «تعميم رقم (25/2023) بشأن الإعلان عما تضمنه كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2023111610 المؤرخ في 2023/11/15 بشأن اعتماد خطة الايفاد للعام 2024/2023 الخاص بالإجازات الدراسية للحصول على دبلوم (بعد الثانوية - شهادة البكالوريوس) للعام الدراسي 2024/2023:

أولا: تخصصات تربوية - شريطة النقل لوزارة التربية بعد التخرج والحصول على المؤهل والعمل بالمسمى الوظيفي الذي يحدده الديوان.

ثانيا: تخصص التمريض - دبلوم تمريض أكاديمي أو بكالوريوس تمريض داخل وخارج الكويت شريطة الالتزام بالمسمى الوظيفي الذي يحدده الديوان أو النقل لإحدى الجهات الحكومية التي يتضمن كادرها الهيئة التمريضية بعد الحصول على المؤهل.

وتابع قرار وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، انه على قطاعات وإدارات الوزارة مراعاة ما يلي:

أولا: التعميم على جميع الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم للمرحلة الدراسية سالفة الذكر تعبئة النموذج الخاص المرفق بالتعميم واعتماده من مدير الإدارة التي يتبعها مع ضرورة احضار قبول الجامعة المراد الالتحاق بها وإرسال النموذج بعد تعبئته لإدارة الشؤون الإدارية على اليوزر الخاص ببرنامج التراسل الالكتروني (الداو) الخاص بسكرتارية إدارة الشؤون الإدارية.

ثانيا: الخطة الدراسية المطلوبة لسنة دراسية واحدة 2024/2023.

ثالثا: مرحلة الاجازات الدراسية تقتصر على (البكالوريوس) فقط للتخصصات التربوية دبلوم أكاديمي وبكالوريوس لتخصص التمريض.

رابعا: آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام 2023/12/14، ولن يتم النظر في التعديل أو الإضافة بعد هذا التاريخ.

خامسا: ضوابط اختيار المرشحين للإجازات الدراسية داخل الكويت وفقا للضوابط التالية:

1- أن تكون مدة خدمة الموظف بالوزارة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- أن يكون الموظف قد حصل على آخر تقريرين كفاءة بدرجة (ممتاز).

3- ألا يكون الموظف قد سبق وأن أجل طلبه أو دراسته لعامين متتاليين.

4- ألا يزيد عمر المتقدم للخطة الدراسية عن (50 عاما).

5- تكون المفاضلة بين المتقدمين المستوفين للشروط وفقا المعايير الاختيار الآتية: الأعلى في الدرجة المالية، فالأقدم في شغلها، فالأقدم في التعيين بالوزارة.

سادسا: التخصصات المطلوبة للإجازات الدراسية:

التخصصات التربوية: تربية لغة عربية، تربية لغة انجليزية، تربية بدنية (إناث فقط) تربية لغة فرنسية (ذكور)، تربية رياضيات.

تخصص التمريض: دبلوم أكاديمي، بكالوريوس تمريض.

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