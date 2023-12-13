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رحلة السحر والخيال.. سياح العالم يستمتعون بالبالون الطائر فى سماء الأقصر (صور)

12/13/2023 11:25:48 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم رحلات البالون الطائر فى الموسم السياحى الشتوى حالة من البهجة الرائعة لسياح العالم القادمين للاستمتاع فى الشتاء الدافئ بالأقصر، حيث تنطلق من غرب محافظة الأقصر بصورة يومية الرحلات التى تجذب قلوب جميع الأفواج السياحية التي تزور الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، ويتهافت الجميع على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد فهو يحمل سحر خاص لهم.
وتعتبر رحلات البالون الطائر إحدى رحلات المغامرات التى لها طابع خاص وعشق كبير فى قلوب ملايين السياح من حول العالم، فهي التي يتهافت الجميع على حجز رحلاتهم فى البالون الطائر دون تردد، فهو يحمل سحر خاص لهم، ويحلق سياح العالم فى الرحلات فى ارتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا.
وبصورة يومية تستعد الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

خروج رحلات البالون الطائر من أرض مطار الأقصر

رحلات البالون خلال تحليقها فى سماء البر الغربى

جانب من تحليق رحلات البالون فى سماء غرب الأقصر

خروج رحلات البالون من أرض المطار بالبر الغربى

البالونات الطائر رحلة السحر والخيال فى سماء غرب الأقصر

تحليق رحلات البالون فى سماء البر الغربى

سائحة تستمتع خلال رحلات البالون الطائر بالأقصر

البالونات الطائرة تحلق فوق المعالم الأثرية

خروج الرحلات بين المعالم الأثرية غرباً








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