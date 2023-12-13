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كيف تحمى الأم المصابة بالإيدز جنينها من العدوى؟.. وزارة الصحة تجيب

12/13/2023 11:25:48 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان إنه من الممكن أن تنجب الأم المصابة بالإيدز طفلا غير مصاب بشرط الالتزام بطرق الوقاية من انتقال العدوى من الأم المصابة إلى الجنين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الامتناع عن مشاركة الإبر والسرنجات أو الأدوات الثاقبة للجلد مع شخص آخر يقى من عدوى الإيدز.

وقالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحملات التوعوية
تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المجتمعية عن المتعايشين بمرض الإيدز، كما تستند إلى ركيزة الوعى بطرق العدوى والوقاية وأساليب العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية، كما تستهدف التركيز على حزم الخدمات التى تقدمها مراكز علاج الإيدز بالجمهورية، وتابعت: "الحملة تهدف إلى نشر فكرة أن الإيدز ليس مرض الموت كما هو سائد".

وأضافت: "الحملات تقوم بالتأسيس لمجموعة من الرسائل المجتمعية والتوعوية حول المرض، مستغلة مجموعة من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعى، كما يتم التركز على الخدمات المقدمة للمريض والخطوط الساخنة التى تقدم استفسارات حول تقديم الخدمات وعناوين مراكز الخدمة، وستكون مستمرة دوريا حتى تحقق كامل أهدافها".

وأشارت
الدكتورة هبة السيد
إلى أن هناك جزءا من الحملات يستهدف وعى الفريق الطبي، الأطباء والتمريض والصيادلة لأول مرة، حيث تهتم بطريقة أداء الخدمات والجرعات الوقائية عند الوخد أثناء علاج المريض.







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