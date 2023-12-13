الجيش اللبنانى: ضبط 510 أشخاص لتورطهم بجرائم خلال الشهر الماضى

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على 510 أشخاص من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة خلال تدابير أمنية اتخذتها وحدات الجيش فى مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأضاف الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أن الجرائم تنوعت بين الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وأكد الجيش أن المضبوطات شملت 79 سلاحًا حربيًا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

وأشار إلى أن وحدات من الجيش تابعت مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الشهر الحالي محاولة تسلل 1200 سوري عبر الحدود اللبنانية السورية.