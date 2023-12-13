العراق: تدمير 3 مواقع لعناصر تنظيم داعش الإرهابى فى مناطق جبال مكحول

MENAFN - Youm7) أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق، الأربعاء، عن تدمير مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق جبال مكحول.



وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات الإرهابيين في مناطق جبال مكحول، تمكنت كتائب مدفعية قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير ثلاث مواقع لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير صفائح وألواح شمسية كان الإرهابيون يستخدمونها في مواقعهم، بالإضافة إلى استهداف خطوط مرور الإرهابيين في هذه المناطق.