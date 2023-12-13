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الجيش الجزائرى: إرهابى يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية

12/13/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الجزائرى قيام إرهابيا بتسليم نفسه إلى السلطات العسكرية، وضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و124 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، الأربعاء أنه خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجارى، وفى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، سلم إرهابى نفسه للسلطات العسكرية بجنوبى البلاد، وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، كما تم ضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فى عمليات عسكرية مختلفة.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 47 تاجر مخدرات، وكمية من المواد المخدرة، وأكثر من 86 ألف قرص مخدر.

وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 149 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 124 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.







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