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اليمن والولايات المتحدة يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

12/13/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، الأربعاء، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن إنجر تانجبورن، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع فى اليمن بما فى ذلك الجهود السعودية لإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة.

كما تم استعراض مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولى المطلوب لتعزيز تلك الإصلاحات، وتخفيف وطأة الحرب والهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب اليمنى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وأكد العليمى موقف المجلس والحكومة الداعم لسلام عادل ومستدام بموجب مرجعيات الحل الشامل المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

من جانبها، أكدت تانجبورن دعم الولايات المتحدة لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى ومساعيه الرامية لاستئناف العملية السياسية، وتخفيف معاناة الشعب اليمنى، وتحقيق تطلعاته فى الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.







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