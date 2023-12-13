اختيار السعودية لرئاسة لجنة الشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد

MENAFN - Youm7) أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تقدم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدى والمالى العالمى.

وبهذه المناسبة، أوضح وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027 يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تناقش المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.



