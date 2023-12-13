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الزراعة: لدينا 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالى 320 مليون بيضة سنويًا

12/13/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة فى المنافذ بشكل مستمر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق توازن داخل الأسواق،
مشيرا إلى أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالي إنتاج 320 مليون بيضة سنويا.



وكلف السيد القصير وزير الزراعة المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية.



وتشن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحية والمجمد وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، وتخفيض أسعار السلع الأساسية .



الجدير بالذكر أن الوزارة توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الوزارة بمحافظات الجمهورية بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرحها من المزارعين رأسًا الى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة .














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