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تعرف على المستندات اللازمة للحصول على عضوية نقابة المعلمين

12/13/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد النقابة العامة للمهن التعليمية ، لقيد معلمى مسابقة الـ30 ألف معلم بعد إنتهاء عمليات تثبيتهم بالمدارس، لذا يستعرض "اليوم السابع" من هذا التقرير المستندات التى لابد من تقديمها للنقابة للحصول على عضويتها والاستفادة من خدماتها على مستوى الجمهورية، من أى معلم يرغب فى الانضمام لها، وهى:



1-
الأوراق المطلوبة لبطاقة العضوية:



-
صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".



-
أصل الايصالات سداد فرق السن.



-
صورة إيصالات الانقطاعات والإجازات وبيان بها.



-
صحيفة أحوال كمبيوتر معتمدة من الإدارة التعليمية.



-
فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.



-
مفردات مرتب معتمدة من الإدارة التعليمية.











2-
شروط الإلتحاق بعضوية النقابة للمدارس الخاصة:



-
ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل، والإدارة التعليمية "التعليم الخاص".



-
ختم الاستمارة بخاتم اللجنة النقابية والنقابة الفرعية.



-
صورة طبق الأصل من عقد المدرسة مختوم من التعليم الخاص.



-
صورة من المؤهل الدراسى.



-
صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".



-
يحسب فارق السن من تاريخ المؤهل بحد أقصى 25 سنة.



-
قيمة السنة 135 جنيه، وتحسب الشهور سنة كاملة.



-
قيمة رسم العقد 54 جنيه، والانقطاع عن السداد أكثر من 4 سنوات تُحسب المدة مضاعفة + غرامة 10% +108 جنيه إعادة رسم القيد.




















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