ما أعراض التهاب الأذن الوسطى؟ هيئة الدواء تجيب

(MENAFN
- Youm7) كشفت هيئة الدواء المصرية عن الأعراض المختلفة لإصابات الأذن الداخلية بالالتهابات والتى تمثلت فى :-
١-ألم في الأذن خاصة عند الاستلقاء.
٢-الشعور بضغط في منطقة الأذن.
٣-اضطرابات النوم إما عدم القدرة على النوم، أو النوم لساعاتٍ طويلة.
٤-زيادة البكاء.
٥-فقد الاتزان والدوخة ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.
٦-خروج إفرازات من الأذن.
٧-ألم في الرأس.
٨- فقدان الشهية.
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