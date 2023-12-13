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ما أعراض التهاب الأذن الوسطى؟ هيئة الدواء تجيب

12/13/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت هيئة الدواء المصرية عن الأعراض المختلفة لإصابات الأذن الداخلية بالالتهابات والتى تمثلت فى :-



١-ألم في الأذن خاصة عند الاستلقاء.



٢-الشعور بضغط في منطقة الأذن.



٣-اضطرابات النوم إما عدم القدرة على النوم، أو النوم لساعاتٍ طويلة.



٤-زيادة البكاء.



٥-فقد الاتزان والدوخة ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.



٦-خروج إفرازات من الأذن.



٧-ألم في الرأس.



٨- فقدان الشهية.
















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