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وزيرة البيئة: موقف مصر من الوقود الأحفورى هو المضى فى مسار الانتقال العادل

12/13/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئ إلى أن موقف الدول النامية ومنها مصر من الوقود الأحفوري هو المضي في مسار الانتقال العادل.



وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إقرار اتفاق باريس للمسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وضرورة تحديث خطط المساهمات الوطنية المحددة للدولة وإتاحة وسائل التنفيذ، دفع مصر لاتخاذ خطوات هامة في وقت حرج.



وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر حدثت خطة مساهماتها الوطنية ورفع الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 42% بحلول 2030 بدلا من 2025، وأنه فيما يخص تمويل المناخ، أصدرت مصر عددا من الحوافز لتشجيع إشراك القطاع الخاص في التوسع في الطاقة المتجددة.



وشددت وزيرة البيئة قائلة:" مصر كسائر الدول تسعى لزيادة قدرتها على التكيف، لذا حدثت الجزء المتعلق بالتكيف في خطة مساهماتها الوطنية، والعمل الحثيث لتنفيذ مداخلات للتكيف، وـن أفضل مثال على ذلك إطلاق مشروعات ربطت الغذاء والمياه والطاقة، لمواجهة تحدى الأمن الغذائي والمائي للدولة المصرية.



جدير بالذكر أنه تم حشد 15 مليار دولار أمريكي من البنوك التنموية للسنوات الثلاث القادمة لتنفيذ مشروعات المياه والغذاء، بما يمثل 10% من المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
















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