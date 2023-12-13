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شاهد محطات القطار الكهربائى السريع ونسب التنفيذ

12/13/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع صورا توضح التقدم في معدلات تنفيذ عدد من محطات القطار الكهربائي السريع ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح) ومشروع القطار الكهربائى السريع ينفذ على 4 خطوط، بإجمالي أطوال 2250 كم، وتسهم شبكة القطار الكهربائي السريع، فى خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها، وكذلك خدمة جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.



ويؤثر القطار السريع الجارى تنفيذه بمصر على مسار التجارة العالمية، نظرا لأن الخط الأول للقطار يربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، ليكون بنفس مسار قناه السويس، حيث يبدأ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة لمرسى مطروح مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة واكتوبر ومدينة السادات والاسكندرية والعلمين وصولا لمطروح، وهو ما يسهل حركة الركاب بشكل اساسى بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية ببعضها واختصار الوقت.



ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع، ومقرر تشغيله العام القادم 2024.



والمحطات المخصصة للقطار السريع بالخط الأول، عددها 10 محطات وهى " (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح)، المحطات الإقليمية 12 محطة بالإضافة لمحطتى العياط وبنى سويف /الفيوم، وهى (محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى).
















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