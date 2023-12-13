رئيس الوزراء البولندى: اللامبالاة بشأن أوكرانيا غير مقبولة

قال رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك، لدى وصوله لحضور قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، إنه سيعمل على دعم "العزيمة الأوروبية" فى دعم أوكرانيا بشكل فعال فى مواجهة الغزو الروسى.

واعتبر توسك أن "اللامبالاة بشأن أوكرانيا أمر غير مقبول"، مضيفاً أنه سيحاول إقناع "بعض الدول الأعضاء" بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

واندلعت خلافات بين المجر وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بشأن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التكتل، مما أدى إلى تفاقم الخلافات، التي من شأنها عرقلة مساعي كييف للانضمام إلى التكتل.

وكان قد قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن بلاده ستعرقل اقتراحا لبدء محادثات بشأن عضوية

أوكرانيا

فى الاتحاد الأوروبى فى القمة التى سيعقدها زعماء التكتل هذا الأسبوع، مضيفا أن الاعتراف بأوكرانيا سيكون له عواقب غير متوقعة على الاتحاد الأوروبى.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان المجري، الأربعاء، قال أوربان: إن الوقت المناسب لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "لم يحن بعد"، وإن تطوير شراكة استراتيجية مع كييف يجب أن يكون شرطا أساسياً لبدء محادثات العضوية.

وأضاف - بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس" "نحن مهتمون بأوكرانيا مسالمة ومزدهرة، لكن هذا يتطلب إحلال السلام في أسرع وقت ممكن، وتعميق للشراكة الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن مثل هذه العملية قد تستغرق "عددا من السنوات".

وتابع أوربان، أن "كل شيء له وقته المحدد، ولكن وقت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى لم يحن بعد. إن موقف الحكومة حاليا هو أن دخول أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي سوف يأتي بعواقب غير متوقعة"، مؤكدا أن انضمام أوكرانيا السريع لا يخدم مصالح المجر أو الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يصوت زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات عضوية أوكرانيا خلال قمة في بروكسل تبدأ الخميس. وأكد أوربان أنه سيعرقل الاقتراح، الذي يتطلب قرارا بالإجماع من زعماء جميع دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.