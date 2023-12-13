رئيس الوزراء البولندى: اللامبالاة بشأن أوكرانيا غير مقبولة

(MENAFN
- Youm7)
قال رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك، لدى وصوله لحضور قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، إنه سيعمل على دعم "العزيمة الأوروبية" فى دعم أوكرانيا بشكل فعال فى مواجهة الغزو الروسى.
واعتبر توسك أن "اللامبالاة بشأن أوكرانيا أمر غير مقبول"، مضيفاً أنه سيحاول إقناع "بعض الدول الأعضاء" بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
واندلعت خلافات بين المجر وأعضاء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بشأن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التكتل، مما أدى إلى تفاقم الخلافات، التي من شأنها عرقلة مساعي كييف للانضمام إلى التكتل.
وكان قد قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن بلاده ستعرقل اقتراحا لبدء محادثات بشأن عضوية
أوكرانيا
فى الاتحاد الأوروبى فى القمة التى سيعقدها زعماء التكتل هذا الأسبوع، مضيفا أن الاعتراف بأوكرانيا سيكون له عواقب غير متوقعة على الاتحاد الأوروبى.
وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان المجري، الأربعاء، قال أوربان: إن الوقت المناسب لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "لم يحن بعد"، وإن تطوير شراكة استراتيجية مع كييف يجب أن يكون شرطا أساسياً لبدء محادثات العضوية.
وأضاف - بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس" "نحن مهتمون بأوكرانيا مسالمة ومزدهرة، لكن هذا يتطلب إحلال السلام في أسرع وقت ممكن، وتعميق للشراكة الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن مثل هذه العملية قد تستغرق "عددا من السنوات".
وتابع أوربان، أن "كل شيء له وقته المحدد، ولكن وقت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى لم يحن بعد. إن موقف الحكومة حاليا هو أن دخول أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي سوف يأتي بعواقب غير متوقعة"، مؤكدا أن انضمام أوكرانيا السريع لا يخدم مصالح المجر أو الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يصوت زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات عضوية أوكرانيا خلال قمة في بروكسل تبدأ الخميس. وأكد أوربان أنه سيعرقل الاقتراح، الذي يتطلب قرارا بالإجماع من زعماء جميع دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.
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