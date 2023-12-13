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الصين وفيتنام يتفقان على إيجاد حل دائم للنزاعات البحرية بينهما

12/13/2023 11:25:41 PM
(MENAFN- Youm7) توصلت الصين وفيتنام إلى اتفاقات بشأن إيجاد حل دائم للنزاعات البحرية بينهما، وذلك خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الصينى شى جين بينج لفيتنام.

وجاء فى بيان مشترك صدر الأربعاء، بحسب ما نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن قادة البلدين تبادلا الآراء بشكل معمق وصريح بشأن القضايا البحرية خلال الزيارة، وأكدا على ضرورة إدارة أفضل وإيجاد حلول للنزاعات البحرية بشكل فعال، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبى والمنطقة ككل.

وأضاف البيان، أن الجانبين الصينى والفيتنامى اتفقا على مواصلة المشاورات الودية بين البلدين من أجل تعزيز عمل الوفود الحكومية بشأن المفاوضات الحدودية ومجموعات العمل الفرعية، إلى جانب السعى بنشاط للتوصل إلى حل أساسى وطويل الأجل ومقبول للطرفين، يتوافق مع الاتفاق بشأن المبادئ الأساسية التى تنظم تسوية القضايا ذات الصلة بالبحار بين الصين وفيتنام، فضلا عن توافقها مع القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

يذكر أن الرئيس الصينى وصل إلى فيتنام الليلة الماضية فى زيارة دولة.







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