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فرنسا تدين الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا

12/13/2023 11:25:40 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا والتي أدت إلى إصابة نحو 50 شخصا الليلة الماضية في مدينتي كييف وأوديسا، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، وفقا للبيان، أنه ومع بداية فصل الشتاء تواصل روسيا حربها وتنتهك مجددا القانون الدولي بشكل صارخ ومتعمد مستهدفة المدن والبنية التحتية المدنية.

وعشية انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي الذي يهدف إلى إعادة تأكيد الدعم الأوروبي لأوكرانيا في جميع المجالات وعلى المدى الطويل..تؤكد فرنسا التزامها الثابت تجاه أوكرانيا وقدرتها على الصمود.

وأكدت وزيرة الخارجية كاترين كولونا مرارا وتكرارا أن فرنسا ستواصل تقديم المساعدات اللازمة لكييف حتى تستطيع الدفاع عن نفسها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع شركائها، وفقا لبيان الخارجية.

وذكرت الخارجية أن "على روسيا أن تعلم أن تصميمنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة لايزال قائما"..مضيفة أن فرنسا ستواصل أيضا دعمها للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها روسيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون اليوم : إن ثاني هجوم صاروخي تشنه روسيا على كييف هذا الأسبوع أسفر عن إصابة 53 شخصا على الأقل، وألحق أضرارا بمنازل ومستشفى للأطفال، وذلك في الوقت الذي ناشد فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي واشنطن تقديم مزيد من المساعدة لبلاده.







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