وزيرة الطاقة الأوغندية: كوب 28 نجح فى توحيد صوت الدول الأفريقية

MENAFN - Youm7) قالت الدكتورة روث نانكابيروا، وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية فى أوغندا، أن مؤتمر الأطراف نجح فى توحيد صوت الدول الأفريقية وأتاح لهم فرص ليكون لهم دور فاعل فى الأعمال المناخية.

وأشارت روث - فى تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال المؤتمر - إلى أن أوغندا أعلنت عن إطلاق خطة وطنية للانتقال الطاقى خلال فعاليات مؤتمر الأطراف، موضحة أن الخطة تستهدف حماية الغابات والأراضى الخضراء عبر التحول إلى "الطهى النظيف" الذى يتمثل فى استخدام تقنيات منخفضة الكربون.

وأكدت أهمية وضع سياسات للممارسات الزراعية فى أوغندا لمنع قطع الأشجار وتعزيز الأراضى الخضراء، بحيث يتم توفير وإيصال الكهرباء النظيفة وزيادة توليدها من 2000 ميجاواط إلى أكثر من 52 ألف ميجاواط بحلول عام 2040، وذلك من خلال العمل على توزيع الطاقة فى كافة أنحاء البلاد، منوهة بمزيج الطاقة الذى تحتضنه أوغندا واستغلالها للموارد دون إلحاق الضرر بالبيئة والعمل المناخى، ومنها مشاريع الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى احتوائهم لإمكانات الطاقة الحرارية والطاقة النووية مؤكدة على سعيهم لمواصلة هذا النهج.

وأوضحت وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية فى أوغندا، أن مزيج الطاقة فى بلادها يتكون من الطاقة النظيفة والمتجددة، مؤكدة سعيهم لرفع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من 58% إلى 80% بحلول عام 2025 و100% فى عام 2030، لافتة إلى أهمية التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام أحدث حلول التكنولوجيا النظيفة، داعية إلى الحاجة فى سمع صوت إفريقيا من ناحية الحصول على تمويلات وليس قروض لتمكنهم من التحرك نحو الانبعاثات المنخفضة.