رئيس وزراء المجر يعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع بوتين

MENAFN - Youm7) أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء عن استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى ، إذا كان ذلك سيساعد الشعب المجري بطريقة ما ، أو يؤدي إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال أوربان ، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية ، "من الممكن الاجتماع مع بوتين مرة أخرى إذا تطلبت مصالح الأمة المجرية ذلك" .. مضيفا : "أن الرأي الخارجي ، بما في ذلك من بروكسل ، ليس له أي تأثير على أي اجتماع محتمل مع الرئيس الروسي".

وأضاف رئيس الوزراء المجري :"أن الغرب يتردد في لقاء الرئيس الروسي بسبب الممانعة والمعارضة لكن السياسة تعني الواقع والنتائج"..متابعا : "باستثناء أي عقبات خاصة يجب أن نلتقي ونجري محادثات دائما".. معتبرا أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية هو من خلال المفاوضات.

يشار إلى أن المجر كانت قد أعربت مرارا وتكرارا عن عزمها إبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة من أجل مواصلة البحث عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية ، وركز بوتين وأوربان على هذه القضية خلال اجتماعهما في العاصمة الصينية (بكين) على هامش منتدى الحزام والطريق الدولي في 17 أكتوبر الماضي.



