ناشئو الطائرة أمام الكاميرون فى بطولة أفريقيا

MENAFN - Youm7) يواجه منتخب ناشئين الكرة الطائرة نظيره الكاميرونى فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس فى ثانى مواجهاته ببطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها ليبيا.

ويشارك فى البطولة كل من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث، بعد اعتذار الجزائر وزيمبابوى.

وتقرر أن يقام دورى من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائى حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفى نصف النهائى الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثانى والثالث.

يذكر أنه يتأهل من البطولة صاحبى المركز الأول والثانى مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسى اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولى مدربًا عامًا وأحمد الماحى مدربًا ومحلل تقنى والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعى ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإدارى للمنتخب، والكابتن هانى فكرى الحكم الدولى معين من قبل الاتحاد الإفريقى للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالبارى ومحمد نصر وخالد الفقى ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولى وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادى حنفى ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.



