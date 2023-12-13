ناشئو الطائرة أمام الكاميرون فى بطولة أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) يواجه منتخب ناشئين الكرة الطائرة نظيره الكاميرونى فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس فى ثانى مواجهاته ببطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها ليبيا.
ويشارك فى البطولة كل من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث، بعد اعتذار الجزائر وزيمبابوى.
وتقرر أن يقام دورى من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائى حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفى نصف النهائى الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثانى والثالث.
يذكر أنه يتأهل من البطولة صاحبى المركز الأول والثانى مباشرة إلى بطولة العالم 2024.
وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسى اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولى مدربًا عامًا وأحمد الماحى مدربًا ومحلل تقنى والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعى ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإدارى للمنتخب، والكابتن هانى فكرى الحكم الدولى معين من قبل الاتحاد الإفريقى للعبة.
وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالبارى ومحمد نصر وخالد الفقى ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولى وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادى حنفى ومهند ربيع.
جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.
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