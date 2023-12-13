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اليوم..انطلاق الجولة التاسعة من دوري Nile بـ 4 مباريات قوية

12/13/2023 11:25:37 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم، الخميس ، مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصر (دوري nile) وهي الجولة التي يغيب عنها النادي الأهلى بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في السعودية.



وبخلاف مباراة الزمالك
والمصري المقرر لها السابعة من مساء اليوم بإستاد برج، تُقام ثلاث مباريات قوية أخرى بين بيراميدز مع بلدية المحلة ومودرن فيوتشر مع سيراميكا والبنك الأهلي مع الجونة .



في المباراة الأولى، يلتقي البنك الأهلي مع الجونة في الرابعة عصراً بإستاد بتروسبورت وهي مباراة هامة للفريقين ، فالبنك الذي يقوده طارق مصطفى يعاني هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط جمعهم من 8 مباريات حيث فاز في مباراة وخسر7 مواجهات ولم يتعادل في أى مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وسكنت شباكهم 13 هدفاً.



اما الجونة الذي يقوده علاء عبد
العال فيحتل المركز الحادي عشر في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث
فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة ، وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.



في المباراة الثانية ، يلتقي مودرن فيوتشر مع سيراميكا في الرابعة عصراً بإستاد السلام وتُعد مباراة قوية بين الفريقين ، فـ مودرن فيوتشر الذي يقوده المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقاطة جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وخسر 3 مباريات ولم يتعادل في أي مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.



أما سيراميكا الذي يتولى تدريبه أيمن الرمادي فيحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف.



وفي المباراة الثالثة يستضيف بيراميدز نظيره بلدية المحلة على ستاد الدفاع الجوي في السابعة مساءً ، ويتطلع الفريق السماوي لخطف نقاط المباراة من الفريق المحلاوي من أجل الحفاظ على قمة الدوري التي يحتلها حالياً بفارق نقطتين عن الأهلي وأن كان للأخير مباراة مؤجلة.



ويحتل بيراميدز الذي يقوده المدرب البرتغالي باتشيكو المركز الأول برصيد 16 نقطة جمعهم من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة وفاز الفريق السماوي في 5 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها ، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.



أما بلدية المحلة الذي يقوده أحمد عبد الرؤوف فيحتل المركز الثالث عشر في ترتيب جدول nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي ، وفاز البلدية في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبي البلدية 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا.












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