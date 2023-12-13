اليوم..انطلاق الجولة التاسعة من دوري Nile بـ 4 مباريات قوية

(MENAFN
- Youm7) تنطلق اليوم، الخميس ، مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصر (دوري nile) وهي الجولة التي يغيب عنها النادي الأهلى بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في السعودية.
وبخلاف مباراة الزمالك
والمصري المقرر لها السابعة من مساء اليوم بإستاد برج، تُقام ثلاث مباريات قوية أخرى بين بيراميدز مع بلدية المحلة ومودرن فيوتشر مع سيراميكا والبنك الأهلي مع الجونة .
في المباراة الأولى، يلتقي البنك الأهلي مع الجونة في الرابعة عصراً بإستاد بتروسبورت وهي مباراة هامة للفريقين ، فالبنك الذي يقوده طارق مصطفى يعاني هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط جمعهم من 8 مباريات حيث فاز في مباراة وخسر7 مواجهات ولم يتعادل في أى مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وسكنت شباكهم 13 هدفاً.
اما الجونة الذي يقوده علاء عبد
العال فيحتل المركز الحادي عشر في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 7 مباريات حيث
فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة ، وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.
في المباراة الثانية ، يلتقي مودرن فيوتشر مع سيراميكا في الرابعة عصراً بإستاد السلام وتُعد مباراة قوية بين الفريقين ، فـ مودرن فيوتشر الذي يقوده المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقاطة جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وخسر 3 مباريات ولم يتعادل في أي مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.
أما سيراميكا الذي يتولى تدريبه أيمن الرمادي فيحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف.
وفي المباراة الثالثة يستضيف بيراميدز نظيره بلدية المحلة على ستاد الدفاع الجوي في السابعة مساءً ، ويتطلع الفريق السماوي لخطف نقاط المباراة من الفريق المحلاوي من أجل الحفاظ على قمة الدوري التي يحتلها حالياً بفارق نقطتين عن الأهلي وأن كان للأخير مباراة مؤجلة.
ويحتل بيراميدز الذي يقوده المدرب البرتغالي باتشيكو المركز الأول برصيد 16 نقطة جمعهم من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة وفاز الفريق السماوي في 5 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها ، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.
أما بلدية المحلة الذي يقوده أحمد عبد الرؤوف فيحتل المركز الثالث عشر في ترتيب جدول nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي ، وفاز البلدية في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبي البلدية 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا.
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