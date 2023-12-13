5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصرى اليوم الخميس 14 / 12/ 2023 بالدورى

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقةدورى nile ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

2_الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدورى المصري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدورى المصرى من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من زد بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد.

حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ببطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسرى المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدى نادى الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادى الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادى فيوتشر رابعاً.

3_أرقام معتمد جمال مع الزمالك قبل لقاء المصرى

قاد معتمد جمال الزمالك فى 5 مباريات، وحقق 5 انتصارات، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، حيث قاد معتمد جمال الزمالك أمام بيراميدز فى كأس مصر وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح، ثم جاءت المباراة الثانية أمام أبو سليم بالكونفدرالية وفاز الزمالك بهدف دون رد، وفى اللقاء الثالث فاز الفارس الأبيض على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد، وفى اللقاء الرابع فاز الزمالك على سوار الغينى برباعية دون رد بالجولة الثانية بالكونفدرالية وفى أخر مباراة فاز الزمالك على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

4_الزمالك يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصرى البورسعيدى 9.48 مليون يورو.

5_ مواجهات الزمالك والمصرى البورسعيدى



والتقى الزمالك مع المصرى فى 125 مباراة سابقة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 74 لقاء، وفاز المصرى فى 21 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 30 مباراة، وسجل الزمالك 202 هدف فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 93 هدف.



