5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصرى اليوم الخميس 14 / 12/ 2023 بالدورى

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- Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة
دورى nile ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
1_القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
2_الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدورى المصري
الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدورى المصرى من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من زد بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد.
حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ببطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسرى المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدى نادى الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادى الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادى فيوتشر رابعاً.
3_أرقام معتمد جمال مع الزمالك قبل لقاء المصرى
قاد معتمد جمال الزمالك فى 5 مباريات، وحقق 5 انتصارات، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، حيث قاد معتمد جمال الزمالك أمام بيراميدز فى كأس مصر وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح، ثم جاءت المباراة الثانية أمام أبو سليم بالكونفدرالية وفاز الزمالك بهدف دون رد، وفى اللقاء الثالث فاز الفارس الأبيض على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد، وفى اللقاء الرابع فاز الزمالك على سوار الغينى برباعية دون رد بالجولة الثانية بالكونفدرالية وفى أخر مباراة فاز الزمالك على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.
4_الزمالك يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصرى البورسعيدى 9.48 مليون يورو.
5_ مواجهات الزمالك والمصرى البورسعيدى
والتقى الزمالك مع المصرى فى 125 مباراة سابقة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 74 لقاء، وفاز المصرى فى 21 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 30 مباراة، وسجل الزمالك 202 هدف فى شباك أبناء بورسعيد فيما استقبلت شباكه 93 هدف.
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