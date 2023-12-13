7 مباريات فى افتتاح الجولة الـ 12 بدورى المحترفين

MENAFN - Youm7) يستأنف اليوم دوري المحترفين جولاته، بإقامة 7 مباريات في افتتاح الجولة الـ 12 من المسابقة التي تشهد منافسة ساخنة بين فرق المقدمة املا في تحقيق مركز متقدم قبل دورة الصعود الأخيرة للدوري الممتاز.

ويشهد دوري المحترفين منافسة قوية بين 5 فرق في المقدمة حيث يحتل بتروجت المركز الأول برصيد 23 نقطة يليه كل من حرس الحدود ولافيينا ووادي دجلة وغزل المحلة في المراكز من الثاني للخامس بنفس الرصيد من النقاط بواقع 21 نقطة لكل منهم.

مباريات اليوم تجمع كل من النصر للتعدين مع دكرنس وبترول أسيوط مع القناة والسكة الحديد مع جمهورية شبين وراية مع الاتصالات وبروكسي مع النجوم وأبو قير للاسمدة مع بتروجت ولافيينا واسوان.





النصر للتعدين ودكرنس

يستضيف فريق النصر للتعدين نظيره دكرنس في مباراة هامة للفريقين، حيث يبحث فريق النصر للتعدين علي فوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتقدم خطوة في جدول الدوري ، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن أصحاب المركزين الـ 18 والـ 19 ، فيما يبحث دكرنس عن فوز ينقذ به الموسم مبكرا في ظل تذبذب النتائج ، خاصة في ظل القيادة الفنية الجديدة تحت قيادة علاء نوح، ويحتل دكرنس المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة.

بترول أسيوط والقناة

يستضيف فريق بترول أسيوط نظيره القناة علي استاد أسيوط ، املا في مواصلة المنافسة علي التأهل خاصة ان فريق بترول أسيوط تحت قيادة احمد عبد المقصود يقدم مباريات قوية ونتائج مميزة منذ بداية الدورى، ويحتل بترول أسيوط المركز السادس برصيد 19 نقطة.

في المقابل فان فريق القناة يبحث عن فوز يقربه من المنافسة بعدما تعرض بعض النتائج السلبية أثرت علي ترتيبه في جدول الدوري، حيث يحتل القناة المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.

السكة الحديد وجمهورية شبين

يبحث فريق السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد عن الفوز في مباراة اليوم عندما يستضيف فريق جمهورية شبين، لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في اخر 3 مباريات ، حيث يحتل فريق السكة الحديد المركز السابع برصيد 18 نقطة بينما يحتل فريق جمهورية شبين المركز الـ 19 برصيد 6 نقاط.

راية والاتصالات

يدخل فريقا راية والاتصالات مباريات اليوم ويبحث كل منهما عن فوز يقربه من المنطقة الدافئة في جدول الدوري، حيث يحتل فريق راية المركز العاشر برصيد 15 نقطة ، فيما يحتل فريق الاتصالات المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة.

بروكسي والنجوم

يحل فريق النجوم ضيفا علي نظيره بروكسي في مباراة صعبة للضيوف حيث يعاني فريق النجوم من عدم استقرار بسبب تغيير عدد من المدربين في فترة وجيزة، بينما يتميز فريق بروكسي بالاستقرار الفني منذ بداية الموسم، ويحتل فريق النجوم المركز الـ 17 برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق بروكسي المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة.

أبو قير للاسمدة وبتروجت

يدخل فريق بتروجت مباراة اليوم ولا بديل امامه سوى الفوز لضمان الاستمرار علي القمة في ظل المنافسة الشرسة علي الصدارة، ويحتل فريق بتروجت صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة بينما يأتي أبو قير في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

لافيينا وأسوان

لافيينا احد فرق المقدمة يبحث اليوم عن الفوز املا في تعثر منافسه المباشر بتروجت ، ولكن مباراة لافيينا بها صعوبة في ظل قوة المنافس اسوان ورغبته في العودة للمنافسة.

ويحتل فريق لافيينا المركز الثاني برصيد 21 نقطة ، فيما يأتي اسوان في المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة.



