7 مباريات فى افتتاح الجولة الـ 12 بدورى المحترفين

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- Youm7) يستأنف اليوم دوري المحترفين جولاته، بإقامة 7 مباريات في افتتاح الجولة الـ 12 من المسابقة التي تشهد منافسة ساخنة بين فرق المقدمة املا في تحقيق مركز متقدم قبل دورة الصعود الأخيرة للدوري الممتاز.
ويشهد دوري المحترفين منافسة قوية بين 5 فرق في المقدمة حيث يحتل بتروجت المركز الأول برصيد 23 نقطة يليه كل من حرس الحدود ولافيينا ووادي دجلة وغزل المحلة في المراكز من الثاني للخامس بنفس الرصيد من النقاط بواقع 21 نقطة لكل منهم.
مباريات اليوم تجمع كل من النصر للتعدين مع دكرنس وبترول أسيوط مع القناة والسكة الحديد مع جمهورية شبين وراية مع الاتصالات وبروكسي مع النجوم وأبو قير للاسمدة مع بتروجت ولافيينا واسوان.
النصر للتعدين ودكرنس
يستضيف فريق النصر للتعدين نظيره دكرنس في مباراة هامة للفريقين، حيث يبحث فريق النصر للتعدين علي فوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتقدم خطوة في جدول الدوري ، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن أصحاب المركزين الـ 18 والـ 19 ، فيما يبحث دكرنس عن فوز ينقذ به الموسم مبكرا في ظل تذبذب النتائج ، خاصة في ظل القيادة الفنية الجديدة تحت قيادة علاء نوح، ويحتل دكرنس المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة.
بترول أسيوط والقناة
يستضيف فريق بترول أسيوط نظيره القناة علي استاد أسيوط ، املا في مواصلة المنافسة علي التأهل خاصة ان فريق بترول أسيوط تحت قيادة احمد عبد المقصود يقدم مباريات قوية ونتائج مميزة منذ بداية الدورى، ويحتل بترول أسيوط المركز السادس برصيد 19 نقطة.
في المقابل فان فريق القناة يبحث عن فوز يقربه من المنافسة بعدما تعرض بعض النتائج السلبية أثرت علي ترتيبه في جدول الدوري، حيث يحتل القناة المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.
السكة الحديد وجمهورية شبين
يبحث فريق السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد عن الفوز في مباراة اليوم عندما يستضيف فريق جمهورية شبين، لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في اخر 3 مباريات ، حيث يحتل فريق السكة الحديد المركز السابع برصيد 18 نقطة بينما يحتل فريق جمهورية شبين المركز الـ 19 برصيد 6 نقاط.
راية والاتصالات
يدخل فريقا راية والاتصالات مباريات اليوم ويبحث كل منهما عن فوز يقربه من المنطقة الدافئة في جدول الدوري، حيث يحتل فريق راية المركز العاشر برصيد 15 نقطة ، فيما يحتل فريق الاتصالات المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة.
بروكسي والنجوم
يحل فريق النجوم ضيفا علي نظيره بروكسي في مباراة صعبة للضيوف حيث يعاني فريق النجوم من عدم استقرار بسبب تغيير عدد من المدربين في فترة وجيزة، بينما يتميز فريق بروكسي بالاستقرار الفني منذ بداية الموسم، ويحتل فريق النجوم المركز الـ 17 برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق بروكسي المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة.
أبو قير للاسمدة وبتروجت
يدخل فريق بتروجت مباراة اليوم ولا بديل امامه سوى الفوز لضمان الاستمرار علي القمة في ظل المنافسة الشرسة علي الصدارة، ويحتل فريق بتروجت صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة بينما يأتي أبو قير في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.
لافيينا وأسوان
لافيينا احد فرق المقدمة يبحث اليوم عن الفوز املا في تعثر منافسه المباشر بتروجت ، ولكن مباراة لافيينا بها صعوبة في ظل قوة المنافس اسوان ورغبته في العودة للمنافسة.
ويحتل فريق لافيينا المركز الثاني برصيد 21 نقطة ، فيما يأتي اسوان في المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة.
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