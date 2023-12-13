كهربا يقود هجوم الأهلى أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

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- Youm7) استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الدفع بـ محمود عبد المنعم كهربا أساسياً في هجوم الفريق غداً أمام فريق إتحاد جدة خلال المباراة المرتقبة بينهما في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدا الجمعة ، حيث فاضل كولر بين كهربا وموديست خلال الأيام الماضية قبل أن يستقر في النهاية على الدفع بكهربا أساسياً.
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المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الأهلي في السعودية، أمس الأربعاء شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.
وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.
وفي بداية الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.
كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة ، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.
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