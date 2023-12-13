كهربا يقود هجوم الأهلى أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

MENAFN - Youm7) استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الدفع بـ محمود عبد المنعم كهربا أساسياً في هجوم الفريق غداً أمام فريق إتحاد جدة خلال المباراة المرتقبة بينهما في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدا الجمعة ، حيث فاضل كولر بين كهربا وموديست خلال الأيام الماضية قبل أن يستقر في النهاية على الدفع بكهربا أساسياً.وتسلمالمهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الأهلي في السعودية، أمس الأربعاء شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وفي بداية الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.

كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة ، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.



