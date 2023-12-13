صندوق النقد الدولي يعلن اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 12 (كونا) -- أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللجنة تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريح ل(واس) أن اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024 - 2027 يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.
وتناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي وضمان الاستقرار المالي العالمي ومنصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء بما في ذلك اختيار رئيسها وتجتمع مرتين في السنة بالاضافة الى اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. (النهاية)
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