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صندوق النقد الدولي يعلن اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

12/13/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 12 (كونا) -- أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللجنة تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريح ل(واس) أن اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024 - 2027 يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.
وتناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي وضمان الاستقرار المالي العالمي ومنصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء بما في ذلك اختيار رئيسها وتجتمع مرتين في السنة بالاضافة الى اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. (النهاية)

ع ش / ف ا س


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