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الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي وجرح 14 آخرين بانقلاب مركبة برمائية أثناء مهمة تدريبية

12/13/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 12 (كونا) -- أعلن سلاح مشاة البحرية (مارينز) بالجيش الأمريكي اليوم الأربعاء مقتل جندي من قواته وجرح 14 آخرين عندما تحطمت مركبة برمائية كانت تقلهم بينما كانوا في مهمة تدريبية في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا.
ووفقا لقيادة (مارينز) إن الحادث الذي وقع في قاعدة (كامب بندلتون) مساء أمس الثلاثاء عندما انقلبت المركبة التكتيكية البرمائية (أي سي في) أثناء قيامها ب "حركة برية أثناء التدريب" بينما كان على متنها 15 جنديا من ضمنهم الجندي القتيل وهو عنصر في الوحدة 15.
وأوضحت أن الجرحى الـ 14 الآخرين تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة دون تحديد هوياتهم والإصابات التي تعرضوا لها كما لم يتم الكشف كذلك عن هوية جندي البحرية القتيل مشيرة إلى أن الحادث قيد التحقيق.
وتعرضت مركبات (أي سي في) للعديد من حوادث التدريب والمشاكل التقنية منذ طرحها في عام 2020 وفقا لشبكة (ان بي سي) الأمريكية.
وفي عام 2021 صدر أمر بإيقاف استخدامها البرمائي مؤقتا بسبب مشاكل في آلية قطر المركبة وبعد ذلك أدت الحوادث التي تعرضت لها مركبتين في يوليو 2022 إلى إيقاف جميع عمليات (أي سي في) المنقولة بالمياه مؤقتا لحين إجراء تحقيق بالأمر ليتم إلغاء توقيف عملياتها لمدة 22 يوما قبل إيقافها مجددا بعد حصول حادث آخر. (النهاية)

ر س ر / ر س



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