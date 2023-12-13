الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي وجرح 14 آخرين بانقلاب مركبة برمائية أثناء مهمة تدريبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 12 (كونا) -- أعلن سلاح مشاة البحرية (مارينز) بالجيش الأمريكي اليوم الأربعاء مقتل جندي من قواته وجرح 14 آخرين عندما تحطمت مركبة برمائية كانت تقلهم بينما كانوا في مهمة تدريبية في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا.
ووفقا لقيادة (مارينز) إن الحادث الذي وقع في قاعدة (كامب بندلتون) مساء أمس الثلاثاء عندما انقلبت المركبة التكتيكية البرمائية (أي سي في) أثناء قيامها ب "حركة برية أثناء التدريب" بينما كان على متنها 15 جنديا من ضمنهم الجندي القتيل وهو عنصر في الوحدة 15.
وأوضحت أن الجرحى الـ 14 الآخرين تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة دون تحديد هوياتهم والإصابات التي تعرضوا لها كما لم يتم الكشف كذلك عن هوية جندي البحرية القتيل مشيرة إلى أن الحادث قيد التحقيق.
وتعرضت مركبات (أي سي في) للعديد من حوادث التدريب والمشاكل التقنية منذ طرحها في عام 2020 وفقا لشبكة (ان بي سي) الأمريكية.
وفي عام 2021 صدر أمر بإيقاف استخدامها البرمائي مؤقتا بسبب مشاكل في آلية قطر المركبة وبعد ذلك أدت الحوادث التي تعرضت لها مركبتين في يوليو 2022 إلى إيقاف جميع عمليات (أي سي في) المنقولة بالمياه مؤقتا لحين إجراء تحقيق بالأمر ليتم إلغاء توقيف عملياتها لمدة 22 يوما قبل إيقافها مجددا بعد حصول حادث آخر. (النهاية)
ر س ر / ر س
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