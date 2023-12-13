وزير الدفاع التركي: حيدنا 2067 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 13 - 12 (كونا) -- قال وزير الدفاع التركي يشار غولر اليوم الأربعاء إن قوات بلاده حيدت 2067 إرهابيا داخل وخارج تركيا منذ مطلع العام الجاري.
واضاف غولر في كلمة ألقاها خلال جلسة مناقشة موازنة وزارته بالبرلمان التركي أن بلاده أوشكت على القضاء على "تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الإرهابي داخل أراضيها" فيما "تتواصل العمليات ضده شمالي كل من سوريا والعراق".
وأكد أن القوات التركية تواصل كذلك التصدي للهجمات الإرهابية التي تستهدف بلادها فضلا عن إفشالها مشروع إنشاء "ممر إرهابي" على طول الحدود مع سوريا.
وأوضح أنه نتيجة العمليات المتواصلة داخل وخارج تركيا ضد التنظيمات الإرهابية تمكنت القوات المسلحة من تحييد 2067 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري.
وشدد على أن العمليات العسكرية التركية المتواصلة شمالي كل من سوريا والعراق تتم من منطلق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
من جهة أخرى تطرق الوزير غولر إلى جهود تركيا في نقل المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.
واوضح بهذا الصدد إن 12 طائرة تابعة للقوات الجوية التركية قامت بنقل أكثر من 225 طنا من المساعدات بالاضافة ل2162 طنا على سفينتين مدنيتين الى مصر لنقلها لقطاع عزة على خلفية الهجمات الاسرائيلية على القطاع.
وذكر أن عدد المرضى الفلسطينيين الذين نقلوا من غزة بطائرات عسكرية إلى تركيا للعلاج بلغ 317 شخصا.
ووصف الوزير الهجمات الإسرائيلية على النساء والأطفال والمساجد والمستشفيات في غزة بأنها "وحشية وتعتبر جرائم حرب".
وشدد على أن هذه الأعمال التي لا تعرف حدودا وتؤذي الضمير الإنساني وتسمم السلام في المنطقة والعالم.(النهاية)
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