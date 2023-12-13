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وزير الدفاع التركي: حيدنا 2067 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري

12/13/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 13 - 12 (كونا) -- قال وزير الدفاع التركي يشار غولر اليوم الأربعاء إن قوات بلاده حيدت 2067 إرهابيا داخل وخارج تركيا منذ مطلع العام الجاري.
واضاف غولر في كلمة ألقاها خلال جلسة مناقشة موازنة وزارته بالبرلمان التركي أن بلاده أوشكت على القضاء على "تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الإرهابي داخل أراضيها" فيما "تتواصل العمليات ضده شمالي كل من سوريا والعراق".
وأكد أن القوات التركية تواصل كذلك التصدي للهجمات الإرهابية التي تستهدف بلادها فضلا عن إفشالها مشروع إنشاء "ممر إرهابي" على طول الحدود مع سوريا.
وأوضح أنه نتيجة العمليات المتواصلة داخل وخارج تركيا ضد التنظيمات الإرهابية تمكنت القوات المسلحة من تحييد 2067 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري.
وشدد على أن العمليات العسكرية التركية المتواصلة شمالي كل من سوريا والعراق تتم من منطلق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
من جهة أخرى تطرق الوزير غولر إلى جهود تركيا في نقل المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.
واوضح بهذا الصدد إن 12 طائرة تابعة للقوات الجوية التركية قامت بنقل أكثر من 225 طنا من المساعدات بالاضافة ل2162 طنا على سفينتين مدنيتين الى مصر لنقلها لقطاع عزة على خلفية الهجمات الاسرائيلية على القطاع.
وذكر أن عدد المرضى الفلسطينيين الذين نقلوا من غزة بطائرات عسكرية إلى تركيا للعلاج بلغ 317 شخصا.
ووصف الوزير الهجمات الإسرائيلية على النساء والأطفال والمساجد والمستشفيات في غزة بأنها "وحشية وتعتبر جرائم حرب".
وشدد على أن هذه الأعمال التي لا تعرف حدودا وتؤذي الضمير الإنساني وتسمم السلام في المنطقة والعالم.(النهاية)

ا ع س / ف ا س



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