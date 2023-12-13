(أتلتيكو مدريد) يهزم (لاتسيو) بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 12 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الإسباني الفوز على ضيفه (لاتسيو) الإيطالي بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة فيما أضاف زميله البرازيلي صامويل لينو الهدف الثاني في الدقيقة 51 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو).
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) الذي حسم سابقا تأهله لدور ال16 رصيده إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة فيما تجمد رصيد (لاتسيو) عند 10 نقاط في وصافة المجموعة وبالتالي تأهلا معا الى دور ال16. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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