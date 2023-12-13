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(أتلتيكو مدريد) يهزم (لاتسيو) بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا

12/13/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 12 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الإسباني الفوز على ضيفه (لاتسيو) الإيطالي بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة فيما أضاف زميله البرازيلي صامويل لينو الهدف الثاني في الدقيقة 51 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو).
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) الذي حسم سابقا تأهله لدور ال16 رصيده إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة فيما تجمد رصيد (لاتسيو) عند 10 نقاط في وصافة المجموعة وبالتالي تأهلا معا الى دور ال16. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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