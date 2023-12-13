لبنان: مقتل شخصين باستهداف طيران الاحتلال منزلا في جنوب لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 12 (كونا) -- ادى استهداف طيران جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء منزلا في بلدة (ياطر) بجنوب لبنان الى تدميره ومقتل شخصين وجرح آخر.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال نفذت ايضا غارة جوية استهدفت منزلا في بلدة (يارون) من دون الابلاغ عن وقوع اصابات.
واضافت الوكالة الوطنية ان قذيفة اطلقتها قوات الاحتلال سقطت على منزل في بلدة (عيتا الشعب) ادت الى احتراقه من دون الافادة ايضا عن اي خسائر بشرية.
ونفذ طيران الاحتلال عددا من الغارات الجوية المتفرقة استهدفت (مروحين) ومنطقة (الناقورة) واطراف (رامية وعيتا الشعب والبستان).
كما نفذت مسيرة تابعة للاحتلال غارة على مزرعة (السلامية) في خراج بلدة (كفرشوبا).
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان سهل مرجعيون ومركبا تعرضا لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الذي طاول ايضا منطقة (سردا) ومحيط بلدة (الخيام).
كما طاول القصف أطراف بلدات (يارين والجبين وراميا) وخراج بلدتي (الفرديس وراشيا الفخار) اضافة الى اطراف بلدات (حولا وعيترون وعيتا الشعب ومارون الراس).
ونقلت الوكالة الوطنية عن (المقاومة) نعيها اليوم لأحد عناصرها واعلانها استهداف ستة مواقع لقوات الاحتلال وهي تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع (الضهيرة) و(ثكنة شوميرا) وتجمع للجنود في موقع (المنارة) ومواقع (المالكية والبحري ورامية).
يذكر ان المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في لبنان بالمناطق الجنوبية وعند الحدود تتواصل بشكل يومي وطيلة النهار. (النهاية)
أ ي ب / ر ج
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