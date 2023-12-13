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ايطاليا ترحب باتفاق قمة المناخ (كوب 28) في دبي والاقرار بدور الطاقة النووية

12/13/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 13 - 12 (كونا) -– رحبت الحكومة الايطالية بالاتفاق الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في ختام أعماله بمدينة دبي اليوم الأربعاء واقراره بدور الطاقة النووية في ازالة الكربون باعتباره يسير في الاتجاه السليم.
وقال وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني في تصريحات ان "حزمة التقييم العالمي التي تم اقرارها في مؤتمر (كوب 28) تعتبر طموحة وتأخذ في الاعتبار عملية انتقال صائبة ومنظمة ومنصفة في مجال الطاقة بمثابة حل وسط جيد رجح في النهاية المنطق السليم".
ورأى تاياني أن نتائج المؤتمر - باتفاق 197 دولة والاتحاد الأوروبي - تمثل تحولا عمليا مع الاعتراف بالتكنولوجيا النووية الاستراتيجية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في عام 2050 فعلينا المضي نحو إزالة الكربون وتقليل الوقود الاحفوري بشكل مطرد".
وأشاد بالقيادة الاماراتية لأعمال المؤتمر والتي "رجحت المنطق السليم" مؤكدا "أهمية وضع الأسس للتحرك نحو الطاقة النووية والتي تنتمي الى الجيل الثاني ما يعني الاستقلال عن الخارج وخفض ثاني أكسيد الكربون".
وتخلت ايطاليا عن توليد الطاقة النووية في عام 1990 بعد استفتاء شعبي تم تنظيمه عام 1987 أعقب حادث انفجار محطة تشيرنوبيل تلا ذلك استفتاء ثان عام 2011 بينما تتنامى لاسيما داخل الائتلاف اليميني الحاكم الأصوات التي تؤيد العودة الى الطاقة النووية والتي يمنع القانون استخدامها.
من جانبه قال وزير البيئة غيلبرتو بيكيتو ان ايطاليا راضية على اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر دبي بتأكيدها على هدف إزالة الكربون في عام 2050 ":والذي نرغب بتحقيقة قبل عام 2050" مشددا على أن ضرورة حوكمة هذا التحول بتوازن برز في الجهد المبذول خلال مفاوضات المؤتمر للجمع بين الأكثر طموحا والأقل طموحا". (النهاية)

م ن / ر ج



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