ايطاليا ترحب باتفاق قمة المناخ (كوب 28) في دبي والاقرار بدور الطاقة النووية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 13 - 12 (كونا) -– رحبت الحكومة الايطالية بالاتفاق الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في ختام أعماله بمدينة دبي اليوم الأربعاء واقراره بدور الطاقة النووية في ازالة الكربون باعتباره يسير في الاتجاه السليم.
وقال وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني في تصريحات ان "حزمة التقييم العالمي التي تم اقرارها في مؤتمر (كوب 28) تعتبر طموحة وتأخذ في الاعتبار عملية انتقال صائبة ومنظمة ومنصفة في مجال الطاقة بمثابة حل وسط جيد رجح في النهاية المنطق السليم".
ورأى تاياني أن نتائج المؤتمر - باتفاق 197 دولة والاتحاد الأوروبي - تمثل تحولا عمليا مع الاعتراف بالتكنولوجيا النووية الاستراتيجية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في عام 2050 فعلينا المضي نحو إزالة الكربون وتقليل الوقود الاحفوري بشكل مطرد".
وأشاد بالقيادة الاماراتية لأعمال المؤتمر والتي "رجحت المنطق السليم" مؤكدا "أهمية وضع الأسس للتحرك نحو الطاقة النووية والتي تنتمي الى الجيل الثاني ما يعني الاستقلال عن الخارج وخفض ثاني أكسيد الكربون".
وتخلت ايطاليا عن توليد الطاقة النووية في عام 1990 بعد استفتاء شعبي تم تنظيمه عام 1987 أعقب حادث انفجار محطة تشيرنوبيل تلا ذلك استفتاء ثان عام 2011 بينما تتنامى لاسيما داخل الائتلاف اليميني الحاكم الأصوات التي تؤيد العودة الى الطاقة النووية والتي يمنع القانون استخدامها.
من جانبه قال وزير البيئة غيلبرتو بيكيتو ان ايطاليا راضية على اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر دبي بتأكيدها على هدف إزالة الكربون في عام 2050 ":والذي نرغب بتحقيقة قبل عام 2050" مشددا على أن ضرورة حوكمة هذا التحول بتوازن برز في الجهد المبذول خلال مفاوضات المؤتمر للجمع بين الأكثر طموحا والأقل طموحا". (النهاية)
م ن / ر ج
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