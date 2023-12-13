دوري أبطال أوروبا.. (دورتموند) يتعادل مع (باريس سان جيرمان) و(لايبزيغ) يفوز على (برن)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 13 - 12 (كونا) -- تعادل فريق (بوروسيا دورتموند) الألماني مع نظيره الفرنسي (باريس سان جيرمان) بهدف لمثله في حين فاز مواطنه (لايبزيغ) على فريق (برنا) السويسري في ختام منافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم..
وفي المباراة الأولى وبعد أن تمكن أصحاب الأرض من تسجيا هدف السبق في الدقيقة 51 عبر كريم أديمي رد الفريق الفرنسي بهدف في الدقيقة 56 عبر وارن أميري لينتهي اللقاء بهدف لمثله.
وبهذه النتيجة تأهل (دورتموند) كأول المجوعة الى دور ال16 برصيد 11 نقطة في حين تأهل (سان جيرمان) بصفته ثاني المجموعة برصيد 8 نقاط.
بدوره أنهى (ميلان) الايطالي المباريات في المركز الثالث برصيد 8 نقاط وانتقل الى مسابقة رابطة الدوري الاوروبي في حين خرج الإنجليزي (نيوكاسل) خالي الوفاض في المركز الأخير برصيد 5 نقاط وذلك بعد خسارته في المباراة الثانية أمام الفريق الايطالي (2-1).
وفي المباراة الثانية حقق (لايبزيغ) الفوز في الشوط الثاني بعد ان تقدم في الدقيقة 51 عبر بنيامين سيسكو قبل أن يتمكن لاعب (برن) إيبريما كولي بعد ذلك بدقيقتين فقط من تسجيل هدف التعادل.
وفي الدقيقة 56 عاد (لايبزيغ) ليسجل الهدف الثاني والأخير عبر إميل فورسبرغ.
وبهذه النتيجة أنهى (مانشستر سيتي) المنافسات في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 18 نقطة يليه (لايبزيغ) برصيد 12 نقطة وتأهلا معا الى دور ال16 في حين انتقل (برن) الى رابطة الدوري الاوروبي بعد حلوله في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما أنهى (بلغراد) مبارياته في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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