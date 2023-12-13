Thursday, 14 December 2023 10:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوري أبطال أوروبا.. (دورتموند) يتعادل مع (باريس سان جيرمان) و(لايبزيغ) يفوز على (برن)

12/13/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 13 - 12 (كونا) -- تعادل فريق (بوروسيا دورتموند) الألماني مع نظيره الفرنسي (باريس سان جيرمان) بهدف لمثله في حين فاز مواطنه (لايبزيغ) على فريق (برنا) السويسري في ختام منافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم..
وفي المباراة الأولى وبعد أن تمكن أصحاب الأرض من تسجيا هدف السبق في الدقيقة 51 عبر كريم أديمي رد الفريق الفرنسي بهدف في الدقيقة 56 عبر وارن أميري لينتهي اللقاء بهدف لمثله.
وبهذه النتيجة تأهل (دورتموند) كأول المجوعة الى دور ال16 برصيد 11 نقطة في حين تأهل (سان جيرمان) بصفته ثاني المجموعة برصيد 8 نقاط.
بدوره أنهى (ميلان) الايطالي المباريات في المركز الثالث برصيد 8 نقاط وانتقل الى مسابقة رابطة الدوري الاوروبي في حين خرج الإنجليزي (نيوكاسل) خالي الوفاض في المركز الأخير برصيد 5 نقاط وذلك بعد خسارته في المباراة الثانية أمام الفريق الايطالي (2-1).
وفي المباراة الثانية حقق (لايبزيغ) الفوز في الشوط الثاني بعد ان تقدم في الدقيقة 51 عبر بنيامين سيسكو قبل أن يتمكن لاعب (برن) إيبريما كولي بعد ذلك بدقيقتين فقط من تسجيل هدف التعادل.
وفي الدقيقة 56 عاد (لايبزيغ) ليسجل الهدف الثاني والأخير عبر إميل فورسبرغ.
وبهذه النتيجة أنهى (مانشستر سيتي) المنافسات في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 18 نقطة يليه (لايبزيغ) برصيد 12 نقطة وتأهلا معا الى دور ال16 في حين انتقل (برن) الى رابطة الدوري الاوروبي بعد حلوله في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما أنهى (بلغراد) مبارياته في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



MENAFN13122023000071011013ID1107592801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث