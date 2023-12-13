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المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض يشهد توقيع 15 اتفاقية بقيمة 5ر65 مليون دولار

12/13/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 12 (كونا) -- شهد (المؤتمر الدولي لسوق العمل) الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم الاربعاء توقيع ما يزيد على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات بلغت قيمتها 246 مليون ريال (نحو 5ر65 مليون دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاتفاقيات تهدف إلى توفير الآلاف من فرص التدريب والوظائف لتمكين شرائح متعددة من الخريجين الجدد والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الحصول على فرص عمل مناسبة من خلال تأهيلهم وتوفير التدريب المناسب لهم.
وأضافت الوكالة أن من بين الجهات التي شاركت في توقيع الاتفاقيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك الرياض وشركة مطارات الرياض وشركة طيران الرياض.
ويواصل المؤتمر الدولي لسوق العمل فعالياته غدا الخميس لاستكمال جلساته ال40 وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبلغ عددها 80 اتفاقية ومذكرة تتناول عددا من القضايا المرتبطة بسوق العمل.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات لنخبة من المتخصصين في سوق العمل من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا وبحضور أكثر من ستة آلاف مشارك من 40 دولة وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين عن الأوساط الأكاديمية. (النهاية) ع ش / ر ج

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