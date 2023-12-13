المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض يشهد توقيع 15 اتفاقية بقيمة 5ر65 مليون دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 12 (كونا) -- شهد (المؤتمر الدولي لسوق العمل) الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم الاربعاء توقيع ما يزيد على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات بلغت قيمتها 246 مليون ريال (نحو 5ر65 مليون دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاتفاقيات تهدف إلى توفير الآلاف من فرص التدريب والوظائف لتمكين شرائح متعددة من الخريجين الجدد والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الحصول على فرص عمل مناسبة من خلال تأهيلهم وتوفير التدريب المناسب لهم.
وأضافت الوكالة أن من بين الجهات التي شاركت في توقيع الاتفاقيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك الرياض وشركة مطارات الرياض وشركة طيران الرياض.
ويواصل المؤتمر الدولي لسوق العمل فعالياته غدا الخميس لاستكمال جلساته ال40 وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبلغ عددها 80 اتفاقية ومذكرة تتناول عددا من القضايا المرتبطة بسوق العمل.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات لنخبة من المتخصصين في سوق العمل من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا وبحضور أكثر من ستة آلاف مشارك من 40 دولة وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين عن الأوساط الأكاديمية. (النهاية) ع ش / ر ج
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