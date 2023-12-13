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وزير الدفاع السعودي وأمين عام (ناتو) يبحثان مجالات التعاون والجهود المشتركة

12/13/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 12 (كونا) -- بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الأربعاء مجالات التعاون والجهود المشتركة.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد مع شتولتنبرغ.
وأضاف البيان أن الجانبين استعراضا مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

ع ش / ر ج



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