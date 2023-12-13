وزير الدفاع السعودي وأمين عام (ناتو) يبحثان مجالات التعاون والجهود المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 13 - 12 (كونا) -- بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم الأربعاء مجالات التعاون والجهود المشتركة.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد مع شتولتنبرغ.
وأضاف البيان أن الجانبين استعراضا مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
ع ش / ر ج
MENAFN13122023000071011013ID1107592799
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.