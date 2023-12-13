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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

12/13/2023 11:25:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني عزت الله ضرغامي يعلن أن طهران قررت إلغاء تأشيرة الدخول إلى أراضيها لمواطني 32 دولة من ضمنها دولة الكويت والسعودية والبحرين والإمارات وقطر ولبنان.
الرياض - صندوق النقد الدولي يعلن اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية فيه وهي لجنة تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي الصندوق في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي.
واشنطن - سلاح مشاة البحرية (مارينز) بالجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي من قواته وجرح 14 آخرين عندما تحطمت مركبة برمائية كانت تقلهم بينما كانوا في مهمة تدريبية في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا.
اسطنبول - الاتحاد التركي لكرة القدم يعلن استئناف منافسات جميع الدوريات المحلية اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري بعدما تم تعليقها لفترة على إثر حادثة الاعتداء على الحكم خليل أوموت ملر. (النهاية) ر ج

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