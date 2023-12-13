موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني عزت الله ضرغامي يعلن أن طهران قررت إلغاء تأشيرة الدخول إلى أراضيها لمواطني 32 دولة من ضمنها دولة الكويت والسعودية والبحرين والإمارات وقطر ولبنان.
الرياض - صندوق النقد الدولي يعلن اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية فيه وهي لجنة تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي الصندوق في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي.
واشنطن - سلاح مشاة البحرية (مارينز) بالجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي من قواته وجرح 14 آخرين عندما تحطمت مركبة برمائية كانت تقلهم بينما كانوا في مهمة تدريبية في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا.
اسطنبول - الاتحاد التركي لكرة القدم يعلن استئناف منافسات جميع الدوريات المحلية اعتبارا من 19 ديسمبر الجاري بعدما تم تعليقها لفترة على إثر حادثة الاعتداء على الحكم خليل أوموت ملر. (النهاية) ر ج
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