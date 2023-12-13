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مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن

12/13/2023 11:25:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 14 كانون الأول (بترا) - فتح مجلس النواب الأميركي مساء أمس الأربعاء، تحقيقا رسميا لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هنتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض "حيلة سياسة لا أساس لها".
وبحسب واشنطن بوست، اعتبر خبراء أن هذا التحقيق قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني 2024.
ويتهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه هنتر القيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إن "جو بايدن كذب مرارا وتكرارا على الشعب الأميركي".
وينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وبعد التصويت، اتهم بايدن الجمهوريين بأنهم "اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها، بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم هي مهاجمته بأكاذيب".
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال هنتر في مؤتمر صحفي "لم يكن والدي ضالعا ماليا أبدا في شؤوني".
لكن الرجل الخمسيني الذي له ماض حافل بالإدمان، ويواجه أيضا مشاكل قانونية، أقر بارتكاب "أخطاء" في مسيرته.
واتهم من أمام مبنى الكابيتول "أنصار ترمب" بمحاولة "إيذاء" والده، مشيرا إلى أنه لهذا السبب رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة عقدها الجمهوريون الذين استدعوه للمثول أمام الكونغرس الأربعاء.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
14/12/2023 06:44:43

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