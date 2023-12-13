ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية حوالي 840 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 840 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 69 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء 512 نقطة ليغلق على 37090 نقطة، وهي المرة الأولى التي يقفز فيها عن هذا الرقم.

وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 200 نقطة ليصل إلى 14733 نقطة، أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 63 نقطة ليصل إلى 4707 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 66 نقطة ليصل إلى 1947 نقطةـ

ويوم أمس صوت أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وأشاروا إلى أنهم قد يبدأون في تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.

-- (بترا)

م د/ف ج

14/12/2023 06:41:26

