ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية حوالي 840 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 14 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 840 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 69 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء 512 نقطة ليغلق على 37090 نقطة، وهي المرة الأولى التي يقفز فيها عن هذا الرقم.
وارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 200 نقطة ليصل إلى 14733 نقطة، أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 63 نقطة ليصل إلى 4707 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 66 نقطة ليصل إلى 1947 نقطةـ
ويوم أمس صوت أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وأشاروا إلى أنهم قد يبدأون في تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
-- (بترا)
م د/ف ج
14/12/2023 06:41:26
MENAFN13122023000117011021ID1107592796
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