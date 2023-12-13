متظاهرون يهود في لوس أنجلوس يغلقون طريقا للمطالبة بوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 14 كانون الأول (بترا)- أغلق عشرات المتظاهرين اليهود طريقا سريعا في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة مساء امس الأربعاء، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبحسب لوس أنجلوس تايمز، جلس المتظاهرون القرفصاء على الأرض جنب بعضهم البعض في منتصف الطريق السريع؛ فأوقفوا حركة المرور، ما تسبب باختناق مروري امتد لعدة كيلومترات في أكثر مدينة تعاني أصلا من الازدحامات المرورية في الأوقات العادية.
ونظمت هذا التحرك الاحتجاجي حركة تطلق على نفسها اسم (إف نات ناو)، وهي مجموعة من اليهود الأميركيين الساعين لإنهاء الدعم الأميركي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي".
وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء كتبت عليها بالأبيض عبارتا "ليس باسمنا....اليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن".
وضع المحتجون وسط الطريق السريع شمعدانا سباعيا ضخما (مينوراه) ورددوا هتاف "أوقفوا إطلاق النار الآن".
وكتبت الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي "كيهود، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتضور شعب غزة جوعا ويذبح باسمنا".
وأضافت "لا يمكننا أن نسمح بأن تتواصل الحياة كالمعتاد بينما يقتل الفلسطينيون دون حساب، لهذا السبب أغلقنا الطريق السريع".
وبعد ساعة تقريبا من بدء تحركهم الاحتجاجي، تدخلت الشرطة وفتحت الطريق بالقوة لإنهاء الأعتصام.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
14/12/2023 06:30:31
MENAFN13122023000117011021ID1107592794
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