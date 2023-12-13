استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 14 كانون الأول (بترا) - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ستة آخرون، اليوم الخميس، بقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي للحي الشرقي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، والذي يواصل عدوانه على المدينة ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في قصف من طائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 11 شهيدا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات.

كما أطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف "أنيرجا" تجاه عدد من المنازل في الحي، وحوالي 5 قذائف تجاه المنازل التي تحاصرها، وطالبت المواطنين بالخروج من منازلهم، واستجوبتهم ميدانيا.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة لمدينة جنين ومخيمها.

--(بترا)

م ف/ ف ج

14/12/2023 06:23:45

