أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئياً في أغلب مناطق المملكة اليوم وارتفاع قليل غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 6 وفي مرتفعات الشراة 12 - 5 وفي مناطق البادية 19 - 8 وفي مناطق السهول 17 - 9, وفي الأغوار الشمالية 23 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

14/12/2023 06:18:59

