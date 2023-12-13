الفرقة القومية تغنى لأم كلثوم بأوبرا الإسكندرية اليوم

MENAFN - Youm7) تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر اليوم حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة مساء على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

أم كلثوم

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من هند النحاس، إيناس عز الدين ورحاب مطاوع.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989

بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.