الفرقة القومية تغنى لأم كلثوم بأوبرا الإسكندرية اليوم

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- Youm7) تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر اليوم حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة مساء على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".
أم كلثوم
ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني يؤديها كل من هند النحاس، إيناس عز الدين ورحاب مطاوع.
يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989
بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.
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