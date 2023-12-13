جينيفر أنيستون تتعرض للانتقادات بسبب مسلسل The Morning Show

MENAFN - Youm7) تعرضت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون لانتقادات بعد تعليقاتها حول منسقي العلاقات الحميمية، بعد حديثها في مقابلة مع مجلة Variety، حيث قامت أنيستون بتفصيل الاستعدادات التي مرت بمشهد حميمى من الموسم الثالث من برنامج The Morning Show على Apple TV بين شخصيتها Alex Levy وPaul Marks الذي يلعب دوره الممثل جون هام.

وقالت أنيستون: "إن وجود المخرجة ميمي ليدر هناك، يعني أنك محمي، حيث لم أشعر أبدا بعدم الارتياح،

لقد كان جون رجلًا نبيلًا، خاصة أثناء التصوير، وكان دائما ما يسألنى هل أننى بخير؟".

وتابعت أنستون قائلة:" لقد سألونا إذا كنا نريد منسقًا للعلاقات الحميمية، وأنا من جيل مختلف بعض الشئ، لذلك علقت متسألة "ماذا يعني ذلك؟" وأجابوا "حيث يسألك شخص ما إذا كنت بخير." وكنت أقول، "من فضلك، هذا محرج بما فيه الكفاية، نحن مهنيون".

ومن بعدها بدأت العددي من محبى النجمة العالمية انتقادها، ووصفه بأنه "رفض" للفوائد التي يمكن أن يقدمها منسقو العلاقة الحميمة لبعض فناني الأداء.

وكتب أحدهم على موقع التغيردات X "أنا لا أفهم هذا الهوس الذي لدى بعض الممثلين بالانغماس في رفض منسقي العلاقة الحميمة"، وعلق أخر "يمكنك القول أنك وشريكك في المشهد اتفقتوا بشكل متبادل على أنكما سعيدان بدون منسق دون استبعاد الدور المهم الذي يلعبانه للحفاظ على سلامة الأشخاص خاصة الفنانين الأصغر سنًا".