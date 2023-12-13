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بالأبيض والأسود والألوان.. صور جديدة لفيلم برادلى كوبر Maestro

12/13/2023 11:25:14 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت منصة
نتفليكس عن مجموعة من الصور لـ فيلمها الجديد Maestro ، بالأبيض والأسود والألوان، العمل الذى يقوم ببطولته برادلي كوبر والذي يقدم فيه شخصية الملحن الأسطوري ليونارد برنشتاين، والفيلم من سيناريو وإنتاج وإخراج برادلي كوبر بمشاركة مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرج كمنتجين.




Maestro





Maestro


وتظهر في الصور كاري موليجان ، التي تلعب دور زوجة برنشتاين وتدعي فيليسيا مونتيليجري، ويشارك في بطولة الفيلم مات بومر ومايا هوك، العمل سيطرح في 20 ديسمبر الجارى، ووصلت مدته إلى ساعتين و 9 دقائق.

سيدور فيلم Maestro الجديد حول قصة الحب المعقدة بين ليونارد وفيليسيا، وهي قصة تمتد لأكثر من 30 عامًا، منذ أن التقيا في عام 1946 في حفلة وتستمر خلال خطوبتين،وزواج دام 25 عامًا، وثلاثة أطفال: جيمي بيرنشتاين، وألكسندر بيرنشتاين،
ونينا بيرنشتاين سيمونز.




Maestro





Maestro


ولد برنشتاين باسم لويس برنشتاين يوم 25 أغسطس 1918 في ماساتشوستس وهو من عائلة ذات أصول أوكرانية يهودية، وعند بلوغه سن السادسة عشر غير اسمه إلى ليونارد وهي الكنية التي بقي بها منذ ذلك الحين وتوفي في 14 أكتوبر 1990 في نيويورك وكان ملحن وعازف بيانو ومايسترو.

درس التلحين والعزف على البيانو في جامعة هارفارد وأصبح عام 1943 مساعد قائد في أوركسترا فيلهارومينك في نيويورك تحت قيادة آرثر رودزينسكي، وحصل على ميدالية جورج بيبودي عام 1980، وجائزة بريميم ووسام جوقة الشرف من رتبة قائدو جائزة جرامي لإنجاز العمر ووسام النمساوي للعلوم والفنون وغيرها.








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