إسراء رخا تشارك فى فيلم أنا وابن خالتى وتجسد دور ابنة بيومى فؤاد

MENAFN - Youm7) تشارك الفنانة إسراء رخا في بطولة فيلم "أنا وابن خالتى" المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل، للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، حيث تجسد إسراء شخصية ابنة الفنان بيومى فؤاد وشقيقة الفنانة إسراء عبد الرحمن، وتكشف الأحداث قصة اسراء رخا مع والدها وأقاربها في اطار اجتماعى لايت.

فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة النجوم: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح،

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

اسراء رخا على بوستر فيلم انا وابن خالتى

يذكر أن إسراء رخا شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "حق عرب" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

كما شاركت اسراء في مسلسل "دوبامين" من 15 حلقة والذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، من بطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقى، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وأحمد بلال، بسنت السبقى، وحليم بركات وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.