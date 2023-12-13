إسراء رخا تشارك فى فيلم أنا وابن خالتى وتجسد دور ابنة بيومى فؤاد

(MENAFN
- Youm7) تشارك الفنانة إسراء رخا في بطولة فيلم "أنا وابن خالتى" المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل، للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، حيث تجسد إسراء شخصية ابنة الفنان بيومى فؤاد وشقيقة الفنانة إسراء عبد الرحمن، وتكشف الأحداث قصة اسراء رخا مع والدها وأقاربها في اطار اجتماعى لايت.
فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة النجوم: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح،
تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.
اسراء رخا على بوستر فيلم انا وابن خالتى
يذكر أن إسراء رخا شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "حق عرب" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.
كما شاركت اسراء في مسلسل "دوبامين" من 15 حلقة والذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، من بطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقى، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وأحمد بلال، بسنت السبقى، وحليم بركات وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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