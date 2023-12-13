اليوم الذكرى السابعة لوفاة الفنان القدير أحمد راتب

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الخميس الذكرى الـ 7 لوفاة الفنان القدير أحمد راتب ، الذي رحل عن عالمنا يوم 14 ديسمبر عام 2016، لتفقد السينما والدراما المصرية واحدا من أهم معالمها.

شارك الفنان أحمد راتب في مئات الأعمال الفنية، وكان وجوده بمثابة إضافة كبيرة لأي عمل فني سينمائي أو درامي، إذ اشتهر بملامحه الهادئة التي تقنعك بسهولة بأي دور يقوم به، ومن أبرز الأفلام التي شارك بها: "الإرهابي"، "السفارة في العمارة"، "صايع بحر"، "علي بيه مظهر"، "الأولة في الغرام"، و"البلياتشو".

كما شارك راتب فى العديد من الأدوار الدرامية، منها شخصية "السحت" فى مسلسل المال والبنون، وشخصية الموسيقار محمد القصبجى فى مسلسل "أم كلثوم"، و"رضوان الكومى فى سكة الهلالى، وكان آخر أدواره التى لم يكملها أو يشاهدها دوره فى مسلسل الأب الروحى، وأيضا فيلم جواب اعتقال ومولانا الذى لم يتمكن من مشاهدتهم، نال العديد من الجوائز الفنية، لكن كان أهمها جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم.

كما كان له النصيب الأكبر فى تقديمه أكثر من عمل سينمائى معظمها مع الزعيم عادل إمام ومنها الإرهابى، الإرهاب والكباب، واحدة بواحدة، السفارة فى العمارة، قاتل مقتلش حد، شعبان تحت الصفر، انتخبوا الدكتور عبد الباسط سليمان، على باب الوزير، لا من شاف ولا من درى، المتسول، حتى لا يطير الدخان، جزيرة الشيطان، اللعب مع الكبار.