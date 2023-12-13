8 طرق مختلفة لتزيين مائدة الطعام في المنزل للاحتفال برأس السنة

(MENAFN
- Youm7)
إذا كنت تخططين لحفلة رأس السنة الجديدة
في منزلك ولكن ليس لديك الكثير من الطاقة الكافية لذلك، فإليك 8 خطوات سهلة لإعداد مائدة رائعة.
إليك بعض الأفكار لتزيين مائدة الطعام في هذه المناسبة الخاصة:
الألوان الاحتفالية:
استخدمى ألوانًا مشرقة ومبهجة لإضفاء جو احتفالي على المائدة. يمكنكِ استخدام اللون الذهبي والفضي لإعطاء لمسة من الفخامة والتألق. أو يمكنك اختيار مجموعة من الألوان الزاهية مثل الأحمر والأخضر والذهبي للإشارة إلى روح عيد الميلاد.
الاحتفال باعياد رأس السنة
الشموع والإضاءة:
استخدمى الشموع لإضفاء جو دافئ ورومانسي على الطاولة. كما يمكنكِ وضع شموع مختلفة الأحجام والأشكال على طاولة الطعام وتوزيعها بشكل جميل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ استخدام الإضاءة الناعمة مثل الأضواء الخافتة أو الزخارف الإضاءة لإضفاء جو ساحر وسحري.
الزهور والورود:
استخدمى الزهور الطبيعية لتزيين المائدة، ووضع باقات صغيرة من الزهور في قواعد الشموع أو وضعها في وعاء أنيق ووضعها في وسط الطاولة. واستخدم الورود الحمراء والبيضاء لإضفاء لمسة من الأناقة والجمال.
الأغطية والمفروشات:
استخدمى أغطية مائدة مزخرفة ومفروشات ذات ألوان وتصاميم متناسقة. واستخدام أغطية طاولة ذات ألوان مشابهة للزهور أو الديكور العام للمناسبة. ومفروشات طاولة مزخرفة بأشكال وأنماط مختلفة لإضفاء لمسة فريدة ومبهجة.
الديكور والتفاصيل الإضافية:
هناك تفاصيل إضافية لإكمال تزيين الطاولة. ووضع أطباق وأكواب زجاجية جميلة، وملاعق وشوك وسكاكين ذات تصميم أنيق. ويمكنكِ أيضًا استخدام أدوات تزيين إضافية مثل الشرائط والمسامير والمناديل المزخرفة وأدوات تزيين الطاولة الأخرى لإضافة لمسة نهائية جميلة.
البطاقات الشخصية:
ولا تنسي تجهيز بطاقات شخصية صغيرة تحمل رسائل تهنئة أو أمنيات للضيوفك. ووضع بطاقة صغيرة على كل مقعد تحمل اسم الضيف أو رسالة شخصية له. هذا يعطي لمسة شخصية ودافئة لتجربة الاحتفال.
تفاصيل إضافية مميزة:
إضافة بعض التفاصيل المميزة للمائدة لإضفاء لمسة إبداعية وممتعة. مثلاً، وضع أكواب صغيرة مملوءة بحلوى أو مكسرات بجانب كل مقعد، أو وضع إكسسوارات صغيرة تعكس رأس السنة مثل القبعات الورقية.
الموسيقى والترفيه:
لا تنسى إضافة الموسيقى والترفيه إلى تجربة الاحتفال. ووضع قائمة تشغيل موسيقية مميزة لرأس السنة أو تحضير بعض الألعاب الاحتفالية للضيوف للمشاركة فيها.
تذكر أن تختار الأفكار التي تناسب ذوقك الشخصي ومساحة المائدة وموضوع الاحتفال. استمتعي بتزيين طاولة الطعام واحتفل برأس السنة بأسلوب فريد ومميز.
الاحتفال براس السنة
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