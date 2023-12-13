8 طرق مختلفة لتزيين مائدة الطعام في المنزل للاحتفال برأس السنة

إذا كنت تخططين لحفلة رأس السنة الجديدة

في منزلك ولكن ليس لديك الكثير من الطاقة الكافية لذلك، فإليك 8 خطوات سهلة لإعداد مائدة رائعة.

إليك بعض الأفكار لتزيين مائدة الطعام في هذه المناسبة الخاصة:





الألوان الاحتفالية:

استخدمى ألوانًا مشرقة ومبهجة لإضفاء جو احتفالي على المائدة. يمكنكِ استخدام اللون الذهبي والفضي لإعطاء لمسة من الفخامة والتألق. أو يمكنك اختيار مجموعة من الألوان الزاهية مثل الأحمر والأخضر والذهبي للإشارة إلى روح عيد الميلاد.

الاحتفال باعياد رأس السنة





الشموع والإضاءة:

استخدمى الشموع لإضفاء جو دافئ ورومانسي على الطاولة. كما يمكنكِ وضع شموع مختلفة الأحجام والأشكال على طاولة الطعام وتوزيعها بشكل جميل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ استخدام الإضاءة الناعمة مثل الأضواء الخافتة أو الزخارف الإضاءة لإضفاء جو ساحر وسحري.





الزهور والورود:

استخدمى الزهور الطبيعية لتزيين المائدة، ووضع باقات صغيرة من الزهور في قواعد الشموع أو وضعها في وعاء أنيق ووضعها في وسط الطاولة. واستخدم الورود الحمراء والبيضاء لإضفاء لمسة من الأناقة والجمال.





الأغطية والمفروشات:

استخدمى أغطية مائدة مزخرفة ومفروشات ذات ألوان وتصاميم متناسقة. واستخدام أغطية طاولة ذات ألوان مشابهة للزهور أو الديكور العام للمناسبة. ومفروشات طاولة مزخرفة بأشكال وأنماط مختلفة لإضفاء لمسة فريدة ومبهجة.





الديكور والتفاصيل الإضافية:

هناك تفاصيل إضافية لإكمال تزيين الطاولة. ووضع أطباق وأكواب زجاجية جميلة، وملاعق وشوك وسكاكين ذات تصميم أنيق. ويمكنكِ أيضًا استخدام أدوات تزيين إضافية مثل الشرائط والمسامير والمناديل المزخرفة وأدوات تزيين الطاولة الأخرى لإضافة لمسة نهائية جميلة.





البطاقات الشخصية:

ولا تنسي تجهيز بطاقات شخصية صغيرة تحمل رسائل تهنئة أو أمنيات للضيوفك. ووضع بطاقة صغيرة على كل مقعد تحمل اسم الضيف أو رسالة شخصية له. هذا يعطي لمسة شخصية ودافئة لتجربة الاحتفال.





تفاصيل إضافية مميزة:

إضافة بعض التفاصيل المميزة للمائدة لإضفاء لمسة إبداعية وممتعة. مثلاً، وضع أكواب صغيرة مملوءة بحلوى أو مكسرات بجانب كل مقعد، أو وضع إكسسوارات صغيرة تعكس رأس السنة مثل القبعات الورقية.





الموسيقى والترفيه:

لا تنسى إضافة الموسيقى والترفيه إلى تجربة الاحتفال. ووضع قائمة تشغيل موسيقية مميزة لرأس السنة أو تحضير بعض الألعاب الاحتفالية للضيوف للمشاركة فيها.

تذكر أن تختار الأفكار التي تناسب ذوقك الشخصي ومساحة المائدة وموضوع الاحتفال. استمتعي بتزيين طاولة الطعام واحتفل برأس السنة بأسلوب فريد ومميز.

الاحتفال براس السنة