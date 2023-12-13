جل الصبار والبابونج واللافندر.. 3 وصفات طبيعية لترطيب البشرة

MENAFN - Youm7) مع دخول فصل الشتاء تعانى السيدات دائما من تشققات الجلد والبشرة ويسعين للبحث عن كريمات الترطيب والوصفات التي تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من التشققات، وحسب ما ذكره موقع "treehugger" هناك الكثير من المزايا لصنع مرطب طبيعي خاص بك في المنزل.





وفى هذا التقرير نقدم أبرز الطرق الطبيعية لترطيب البشرة وهى: الوصفة الأولى "جل الصبار وشمع العسل "



المكونات

3/4 كوب زيت الجوجوبا "أو زيت اللوز الحلو"

1 ملعقة كبيرة من حبيبات شمع العسل، مفرومة فرمًا ناعمًا

4 ملاعق كبيرة من زبدة الكاكاو

2 ملعقة كبيرة جل الصبار





الخطوات

- يخفق جل الصبار في وعاء متوسط ​​الحجم. توضع جانبًا في مكان دافئ.

- سخني شمع العسل وزبدة الكاكاو وزيت الجوجوبا في الميكروويف حتى تذوب تمامًا. حركى المزيج حتى يذوب وعندما تذوب ارفعيها عن النار.

- صبى بلطف شمع العسل وخليط الزيت في الخلاط واتركيها تبرد في الخلاط حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة.

- ثم ابدأى بإضافة خليط الصبار ببطء بينما يكون الخلاط على مستوى منخفض.

-ضعى الخلطة في برطمان .







الوصفة الثانية "لافندر"







هذه وصفة مرطبة بسيطة وأساسية مناسبة لمعظم أنواع البشرة. يمكن استخدامها على الجسم والوجه.





المكونات

3/4 كوب من جل الصبار

1/4 كوب ماء مفلتر

1/2 كوب شمع العسل "مبشور أو كريات"

1/2 كوب زيت الجوجوبا "أو زيت اللوز الحلو"

1 ملعقة صغيرة زيت فيتامين E

15 قطرة من زيت اللافندر





الخطوات

- قومى بخلط جل الصبار مع الماء وزيت فيتامين E في وعاء متوسط ​​الحجم، قومى بتسخينها عن طريق وضعها في الميكروويف معًا أو تسخينها بلطف في غلاية مزدوجة. يجب أن يكون الخليط أكثر دفئًا من درجة حرارة الغرفة ولكن ليس ساخنًا.





- سخني شمع العسل وزيت الجوجوبا في الميكروويف أو الغلاية المزدوجة حتى يذوبا تمامًا. حركى المزيج حتى يذوب. عندما تذوب، ارفعيها عن النار.





- صبى بلطف شمع العسل وخليط الزيت في الخلاط واتركيها تبرد في الخلاط حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة.





- امزجيه على أقل إعداد لمدة 10 ثوانٍ، ثم ابدأى بإضافة خليط الصبار والماء ببطء شديد بينما يكون الخلاط على سرعة منخفضة من المفترض أن يستغرق الأمر ما يقرب من 10 دقائق لتصب خليط الصبار بالكامل لاستحلاب المستحضر بشكل صحيح ودمج المكونات بالكامل.





- استمرى حتى تصل إلى الاتساق الذي تريدينه وأضيفى الزيوت العطرية.سيبقى المستحضر الخاص بك لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عند تخزينه في مكان بارد.







الوصفة الثالثة"زيت البابونج"

يعتبر هذا المرطب الزيتي الذي يتميز بزيت البابونج مثاليًا للبشرة الجافة أو المتهيجة أو التي تعاني من الحكة أو البقع.





المكونات

1/2 كوب زيت أرجان

2 ملاعق كبيرة زيت اللوز الحلو

10 قطرات من زيت بذور الجزر

5 قطرات من زيت البابونج الأساسي





الخطوات

-قومى بخلط زيت الأركان وزيت اللوز الحلو معًا في الحاوية التي تستخدم للتخزين.

-أضيفى زيت بذور الجزر، ثم زيت البابونج الأساسي.

-اخلطى جميع المكونات معًا.

-استخدميه على وجهك أو أي منطقة من الجلد.

يجب تخزين هذا الزيت المرطب في مكان مظلم أو في حاوية مظلمة بعيدا عن الحرارة.