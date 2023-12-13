جل الصبار والبابونج واللافندر.. 3 وصفات طبيعية لترطيب البشرة

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- Youm7) مع دخول فصل الشتاء تعانى السيدات دائما من تشققات الجلد والبشرة ويسعين للبحث عن كريمات الترطيب والوصفات التي تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من التشققات، وحسب ما ذكره موقع "treehugger
" هناك الكثير من المزايا لصنع مرطب طبيعي خاص بك في المنزل.
وفى هذا التقرير نقدم أبرز الطرق الطبيعية لترطيب البشرة وهى: الوصفة الأولى "جل الصبار وشمع العسل "
المكونات
3/4 كوب زيت الجوجوبا "أو زيت اللوز الحلو"
1 ملعقة كبيرة من حبيبات شمع العسل، مفرومة فرمًا ناعمًا
4 ملاعق كبيرة من زبدة الكاكاو
2 ملعقة كبيرة جل الصبار
الخطوات
- يخفق جل الصبار في وعاء متوسط الحجم. توضع جانبًا في مكان دافئ.
- سخني شمع العسل وزبدة الكاكاو وزيت الجوجوبا في الميكروويف حتى تذوب تمامًا. حركى المزيج حتى يذوب وعندما تذوب ارفعيها عن النار.
- صبى بلطف شمع العسل وخليط الزيت في الخلاط واتركيها تبرد في الخلاط حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة.
- ثم ابدأى بإضافة خليط الصبار ببطء بينما يكون الخلاط على مستوى منخفض.
-ضعى الخلطة في برطمان .
الوصفة الثانية "لافندر"
هذه وصفة مرطبة بسيطة وأساسية مناسبة لمعظم أنواع البشرة. يمكن استخدامها على الجسم والوجه.
المكونات
3/4 كوب من جل الصبار
1/4 كوب ماء مفلتر
1/2 كوب شمع العسل "مبشور أو كريات"
1/2 كوب زيت الجوجوبا "أو زيت اللوز الحلو"
1 ملعقة صغيرة زيت فيتامين E
15 قطرة من زيت اللافندر
الخطوات
- قومى بخلط جل الصبار مع الماء وزيت فيتامين E في وعاء متوسط الحجم، قومى بتسخينها عن طريق وضعها في الميكروويف معًا أو تسخينها بلطف في غلاية مزدوجة. يجب أن يكون الخليط أكثر دفئًا من درجة حرارة الغرفة ولكن ليس ساخنًا.
- سخني شمع العسل وزيت الجوجوبا في الميكروويف أو الغلاية المزدوجة حتى يذوبا تمامًا. حركى المزيج حتى يذوب. عندما تذوب، ارفعيها عن النار.
- صبى بلطف شمع العسل وخليط الزيت في الخلاط واتركيها تبرد في الخلاط حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة.
- امزجيه على أقل إعداد لمدة 10 ثوانٍ، ثم ابدأى بإضافة خليط الصبار والماء ببطء شديد بينما يكون الخلاط على سرعة منخفضة من المفترض أن يستغرق الأمر ما يقرب من 10 دقائق لتصب خليط الصبار بالكامل لاستحلاب المستحضر بشكل صحيح ودمج المكونات بالكامل.
- استمرى حتى تصل إلى الاتساق الذي تريدينه وأضيفى الزيوت العطرية.سيبقى المستحضر الخاص بك لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عند تخزينه في مكان بارد.
الوصفة الثالثة"زيت البابونج"
يعتبر هذا المرطب الزيتي الذي يتميز بزيت البابونج مثاليًا للبشرة الجافة أو المتهيجة أو التي تعاني من الحكة أو البقع.
المكونات
1/2 كوب زيت أرجان
2 ملاعق كبيرة زيت اللوز الحلو
10 قطرات من زيت بذور الجزر
5 قطرات من زيت البابونج الأساسي
الخطوات
-قومى بخلط زيت الأركان وزيت اللوز الحلو معًا في الحاوية التي تستخدم للتخزين.
-أضيفى زيت بذور الجزر، ثم زيت البابونج الأساسي.
-اخلطى جميع المكونات معًا.
-استخدميه على وجهك أو أي منطقة من الجلد.
يجب تخزين هذا الزيت المرطب في مكان مظلم أو في حاوية مظلمة بعيدا عن الحرارة.
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