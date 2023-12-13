الكلاسيك باستايل كاجوال.. 4 طرق لإعادة ارتداء قطع الأزياء القديمة.. صور

(MENAFN
- Youm7)
خزانة ملابسك ممكن أن تتبدل قطع ملابسك فيها حسب الموديل الكلاسيكى الذى سترتديه وسيكون مناسبا لكِ، يمكنك أن تجمعى بعضا من القطع الاستايل الكاجوال مناسبة للحياة اليومية، سواء كانت إكسسوارات أو ملابس أو أحذية.وقد قدم موقع "townandcountrymag" عدة أفكار ممتعة وجذابة يمكن أن تجعلها مصدرًا لإلهامك.
يمكنك تجربة تركيبة البلوزة البيضاء مع البنطلون الجينز والحزام البني والتى ستدوم فى خزانة ملابسك طوال العام صيف أوشتاء، ارتديها مع حذاء عملى وحقيبة عصرية.
اعادة تدوير الملابس القديمة
هذا الاستايل قد يمنحك إطلالة راقية من خلال الجمع بين السترة الكلاسيكية ذات الأزرار المذهبة مع جينز أزرق وأقراط ذهبية عصرية وحذاء بكعب متوسط الطول وحقيبة منقوشة بطبعة جلد الثعبان.
اعادة تدوير الملابس القديمة
يمكن ارتداء هذه الحقيبة الكلاسيكية بفستان أبيض انسيابى ونظارة على طراز السبعينيات وحذاء مسطح عملى منقوش بالورود.
اعادة تدوير الملابس القديمة
يمكن تنسيق هذه السترة الكلاسيكية مع حذاء وردى وبنطلون ذهبى ونظارة شمس وردية مع حقيبة باللون نفسه. تناسب هذه الإطلالة حضور غداء عمل، أو لقاء مهم.
اعادة تدوير الملابس القديمة
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