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الكلاسيك باستايل كاجوال.. 4 طرق لإعادة ارتداء قطع الأزياء القديمة.. صور

12/13/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Youm7)

خزانة ملابسك ممكن أن تتبدل قطع ملابسك فيها حسب الموديل الكلاسيكى الذى سترتديه وسيكون مناسبا لكِ، يمكنك أن تجمعى بعضا من القطع الاستايل الكاجوال مناسبة للحياة اليومية، سواء كانت إكسسوارات أو ملابس أو أحذية.وقد قدم موقع "townandcountrymag" عدة أفكار ممتعة وجذابة يمكن أن تجعلها مصدرًا لإلهامك.



يمكنك تجربة تركيبة البلوزة البيضاء مع البنطلون الجينز والحزام البني والتى ستدوم فى خزانة ملابسك طوال العام صيف أوشتاء، ارتديها مع حذاء عملى وحقيبة عصرية.




اعادة تدوير الملابس القديمة


هذا الاستايل قد يمنحك إطلالة راقية من خلال الجمع بين السترة الكلاسيكية ذات الأزرار المذهبة مع جينز أزرق وأقراط ذهبية عصرية وحذاء بكعب متوسط الطول وحقيبة منقوشة بطبعة جلد الثعبان.





اعادة تدوير الملابس القديمة


يمكن ارتداء هذه الحقيبة الكلاسيكية بفستان أبيض انسيابى ونظارة على طراز السبعينيات وحذاء مسطح عملى منقوش بالورود.



 اعادة تدوير الملابس القديمة

يمكن تنسيق هذه السترة الكلاسيكية مع حذاء وردى وبنطلون ذهبى ونظارة شمس وردية مع حقيبة باللون نفسه. تناسب هذه الإطلالة حضور غداء عمل، أو لقاء مهم.




اعادة تدوير الملابس القديمة









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